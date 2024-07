Vojvodina-Ajax, lancieri favoriti per il passaggio del turno. I pronostici di Netwin

Tra i match più interessanti dei preliminari di Europa League c’è sicuramente quello tra Vojvodina e Ajax. Si gioca in Serbia dopo l’1-0 in Olanda firmato nei minuti conclusivi da van den Boomen. Un successo che dà certamente ai lancieri molte più chance di passare il turno e la possibilità di giocare per due risultati su tre in trasferta, ma i padroni di casa hanno dimostrato di poter reggere l’urto su un campo storico e difficile come quello di Amsterdam e per questo punteranno anche sul calore dei tifosi serbi per provare quella che sarebbe un’impresa clamorosa. Chi perde esce dall’Europa League, chi vince sfida Panathinaikos o Botev Plovdiv, con i greci capaci di aggiudicarsi l’andata per 2-1.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

L’1-0 dell’Amsterdam Arena ha posto fine all’imbattibilità precampionato del Vojvodina, che ha incassato il primo ko stagionale visto che l’ultimo risaliva al 21 maggio. Da allora, sei successi di fila con amichevoli e il debutto in campionato (3-1 al Tekstilac Odzaci). I lancieri, che devono ancora debuttare in campionato, hanno fatto il primo passo verso la partecipazione alla prossima Europa League, quasi obbligatoria dopo il disastro della scorsa stagione in tutte le competizioni e sotto tantissimi punti di vista. Eppure l’1-0 non è stato così convincente e lascia aperti scenari che sarebbero clamorosi in un senso e in un altro. Gli olandesi non possono permettersi di fallire ancora dopo un 2023/2024 da dimenticare e una corsa al titolo in Patria da far ripartire.

IL PUNTO SUL VOJVODINA

I serbi hanno comunque retto su un campo ostico. Certo, perdere non fa mai bene, ma perdere “solo” 1-0 lascia comunque quel barlume di speranza per la sfida interna, con i sostenitori di casa che daranno l’ennesima dimostrazione di calore dal punto di vista del tifo per spingere il Vojvodina verso l’impresa. Non c’è tempo per pensare al pur importante match di campionato con il Cukaricki in programma nel weekend, e anche il resto del calendario non sorride. Ma per evitare di doversi accontentare della Conference League servirà qualcosa di speciale già nel match di ritorno contro l’Ajax, missione difficile ma non impossibile. Due risultati su tre condannano il Vojvodina, che dovrà necessariamente fare all-in.

IL PUNTO SULL’AJAX

Gli olandesi, invece, hanno paradossalmente più pressione dei padroni di casa, perché l’1-0 in casa firmato da van den Boomen è arrivato soltanto all’86’ e perché, pur avendo due risultati su tre per passare il turno, non dà moltissime garanzie considerando anche gli ultimi mesi. Certo, segnare subito un gol vorrebbe dire automaticamente chiudere ogni discorso, ma paradossalmente andare in Serbia “solo” avanti di una rete lascia meno tranquilla la formazione dei lancieri, che in ogni caso deve per forza raccogliere il risultato migliore possibile per restare in corsa per l’Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI

Il Vojvodina si ritrova a dover tenere conto dell’infortunio nel match d’andata di Savicevic, che è da valutare: non è da escludere la panchina. Dopo il gol che al momento decide il doppio confronto, invece, van den Boomen, entrato al 74’ dell’andata, potrebbe giocare titolare.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Nonostante l’equilibrio dell’andata, i tispster di Netwin consigliano di puntare sulla vittoria dei lancieri quotata a 1.66 per il match di ritorno, mercato alternativo l’Over 2,5 quotato a 1.55 in quanto anche i serbi potrebbero trovare la via del gol per tenere comunque aperto il discorso legato al passaggio del turno.

