Vincite 10&Lotto: 100mila euro premiano Grottalie (TA)

Il concorso del 10&Lotto del 3 gennaio celebra una grande vittoria a Grottaglie, in provincia di Taranto, dove un fortunato giocatore ha centrato il premio più alto dell’estrazione: ben 100.000 euro, grazie a un “nove” Doppio Oro. Anche un’altra vincita in Puglia ha fatto esultare la provincia di Taranto: a Ginosa, infatti, sono stati vinti 20.000 euro con un “nove”. Stessa cifra è stata assegnata a Chiavari, in provincia di Genova, grazie a un “otto” Doppio Oro.

Anche il Lazio festeggia con alcune vincite su Roma e provincia. La più consistente è quella di Tivoli, che ha visto premiato un fortunato giocatore con 12.500 euro, grazie a un “sei” Oro. A Monterotondo, invece, sono stati vinti 7.500 euro, ancora grazie a un “sei” Oro. Roma, infine, ha visto una vincita di 5.000 euro grazie a un “otto” Oro.

Nell’estrazione del 4 gennaio, due premi da 20.000 euro ciascuno sono stati registrati a Milano e Bolzano, rispettivamente grazie a un “otto” e a un “sei” con i numeri Extra. Milano ha visto anche una ulteriore vincita da 10.000 euro, sempre con un “otto” Oro.

La Campania continua a essere particolarmente fortunata, con due vincite: 6.500 euro a San Giorgio a Cremano e 6.000 euro a Massa Lubrense, entrambe in provincia di Napoli. Il Piemonte, infine, celebra una doppietta a Torino, con due vincite da 6.000 euro ciascuna, grazie a due “sei” Doppio Oro.

Nel complesso, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per un totale di 14,6 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale dei premi distribuiti a 45 milioni di euro.

