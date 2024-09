Vicenza, videoslot accese durante fasce orarie protette, scattano sanzioni per vari esercizi

La Guardia di Finanza di Vicenza ha condotto operazioni di controllo economico che hanno portato a diverse sanzioni nei confronti di titolari di bar situati nei comuni di Zugliano, Sandrigo, Caltrano, Carrè e Villaverla. Questi esercizi sono stati multati per un totale di 10.000 euro perché avevano lasciato in funzione 20 videoslot durante le fasce orarie protette, in violazione della Legge Regionale 10/9/2019 n. 38, che mira a prevenire e contrastare la diffusione del gioco d’azzardo.

Inoltre, le forze dell’ordine hanno reso noti i dettagli di ulteriori interventi contro il lavoro nero effettuati nei comuni di Breganze e Sandrigo. Queste operazioni si inseriscono nel più ampio obiettivo della Guardia di Finanza di contrastare il lavoro nero e irregolare, proteggendo così i diritti dei lavoratori e garantendo il recupero dei tributi evasi. Queste azioni sono considerate cruciali nelle funzioni di Polizia Economico-Finanziaria, volte a tutelare l’equità fiscale e sociale.

PressGiochi