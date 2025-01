USA. New York: oltre $2mld dal settore delle scommesse sportive online a dicembre 2024

New York ha rafforzato la sua posizione come leader nelle scommesse sportive online degli Stati Uniti, diventando il primo Stato a superare $ 1 miliardo di entrate fiscali annuali dal

Gli incassi del mese di dicembre 2024 ammontano a $ 2,28 miliardi, un aumento dell’11,7 % di anno in anno e dello 0,7 % rispetto al mese precedente (a novembre 2024 sono stati raggiunti $ 1,27 miliardi). Le scommesse sportive online di New York hanno raggiunto $ 22,62 miliardi nel 2024. Questi risultati sottolineano la rapida crescita e la maturità del mercato delle scommesse sportive online di New York, lanciato nel gennaio 2022.

Per quanto riguarda le entrate, la Commissione di gioco di New York ha riferito che gli operatori online hanno generato $ 150,4 milioni, in calo del 35,1 % rispetto ai risultati di novembre.

Tra i nove operatori attivi dello stato, Fanduel ha mantenuto il suo dominio con un guadagno settimanale di $ 213,5 milioni e $ 30,2 milioni di entrate di gioco lorde. Draftkings ha seguito con incassi pari a $ 165,6 milioni, mentre Fanatics Sportsbook è arrivato terzo con $ 43,5 milioni.

L’alta aliquota fiscale dello stato sulle scommesse sportive online continua a fornire entrate pubbliche sostanziali, rafforzando la leadership di New York nel settore. La traiettoria di crescita suggerisce che il mercato rimarrà un flusso di entrate critico per lo stato, offrendo al contempo opportunità agli operatori di espandere la loro presenza.

