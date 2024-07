USA. L’Indice AGEM registra un aumento del 7,7% a giugno con Aristocrat come principale contributore

L’Association of Gaming Equipment Manufacturers (AGEM) ha annunciato gli ultimi risultati del suo Indice, che coprono il mese di giugno, mostrando un aumento di 94,57 punti, raggiungendo un totale di

L’Association of Gaming Equipment Manufacturers (AGEM) ha annunciato gli ultimi risultati del suo Indice, che coprono il mese di giugno, mostrando un aumento di 94,57 punti, raggiungendo un totale di 1.130,19 punti, pari al 7,7% rispetto al mese precedente. Rispetto a un anno fa, l’indice è aumentato di 279,43 punti, ovvero del 26,6%.

L’Indice AGEM è una guida mensile sulle performance azionarie che comprende 12 fornitori globali di attrezzature da gioco. Durante il mese di giugno, nove delle 12 aziende dell’Indice AGEM hanno riportato un aumento del prezzo delle azioni, contribuendo così con nove contributi positivi e tre negativi all’indice.

Il contributo positivo maggiore è stato attribuito ad Aristocrat Leisure Limited, il cui aumento del 10,8% nel prezzo delle azioni ha portato a un incremento di 55,08 punti nell’indice. Parallelamente, Light & Wonder ha visto il prezzo delle sue azioni aumentare del 9,8%, generando un guadagno di 21,97 punti per l’indice. Il contributo negativo più significativo all’indice è stato causato da Crane NXT, il cui calo del 2,9% nel prezzo delle azioni ha comportato una perdita di 2,36 punti.

Tutti e tre i principali indici azionari statunitensi sono aumentati nel giugno 2024. Il NASDAQ è cresciuto del 5,9% nel corso del mese, mentre l’S&P 500 è salito del 3,5%. Il Dow Jones Industrial Average ha registrato un aumento dell’1,1% rispetto al mese precedente.

AGEM rappresenta i produttori di dispositivi di gioco elettronici, sistemi, lotterie e componenti per l’industria del gioco. L’associazione ha iniziato a raccogliere dati per l’indice nel gennaio 2005, utilizzando una base di 100 punti. Le azioni che costituiscono l’Indice AGEM sono ponderate in base alla capitalizzazione di mercato approssimativa.

