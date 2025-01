USA. L’indice AGEM decresce del 4,8% a dicembre 2024, ma aumenta del 39,9% rispetto a un anno fa

L’Indice AGEM (Association of Gaming Equipment Manufacturers) ha registrato una perdita di 79,54 punti, chiudendo a 1.564,82 a dicembre 2024, con una diminuzione del 4,8% rispetto al mese precedente. Tuttavia, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, l’indice ha mostrato un aumento significativo del 39,9%, pari a 446,00 punti. Nel corso dell’ultimo mese, sette delle 12 aziende che compongono l’Indice AGEM hanno riportato una diminuzione del prezzo delle azioni, con un impatto negativo di nove contributi e tre contributi positivi sull’andamento dell’indice.

Il principale contributore negativo per l’Indice AGEM è stato Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL). Nonostante il prezzo delle sue azioni sia aumentato dello 0,9%, un cambiamento nel tasso di cambio tra il dollaro australiano e quello statunitense ha causato una perdita di 28,86 punti per l’indice. Nel frattempo, Light & Wonder Inc. (NASDAQ: LNW) ha visto una riduzione del 9,1% nel prezzo delle azioni, con una perdita di 19,14 punti per l’Indice AGEM. Il principale contributore positivo è stato Ainsworth Game Technology (ASX: AGI), che ha registrato un aumento del 15,3% nel valore delle sue azioni, con un guadagno di 0,49 punti per l’indice.

Nel corso dell’anno, l’Indice AGEM ha visto una crescita complessiva del 34,0%. Il 2024 è stato il quinto anno di crescita più rapida per l’indice, subito dopo il 2021.

A dicembre, due dei tre principali indici azionari statunitensi hanno registrato un calo rispetto al mese precedente. Il Dow Jones Industrial Average ha perso il 5,3%, mentre l’S&P 500 è sceso del 2,5%. Al contrario, il NASDAQ ha registrato un piccolo incremento dello 0,5% rispetto al mese precedente.

