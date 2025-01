USA. La Virginia intende legalizzare i casinò online nel 2025

La senatrice della Virginia Mamie Locke ha depositato in anticipo il disegno di legge 827 a dicembre, nella speranza che, quando sarebbe iniziata la sessione dell’8 gennaio 2025, il suo disegno di legge sarebbe stato uno dei primi ad esser preso in esame. Il progetto di legge ha lo scopo di legalizzare i casinò online nello Stato.

Il disegno di legge prevede che i casinò pagherebbero una quota di iscrizione di 1 milione di dollari. La Virginia tasserebbe il settore al 15 %, con il 2,5 % destinato agli sforzi per il gioco d’azzardo responsabile, mentre il 97,5 % andrebbe al fondo generale. Le disposizioni delineate nel disegno di legge includono licenze che rimangono valide per cinque anni, requisiti di branding distinti per ciascuna piattaforma, inclusi marchi secondari per le piattaforme di poker e regole pubblicitarie che impongono la visualizzazione di informazioni sul gioco d’azzardo responsabile. Inoltre, l’età legale per il gioco sarebbe fissata a 21 anni.

Il progetto di legge stabilisce che i quattro casinò terrestri dello stato – Caesars Virginia, Golden Eagle Corp, Hard Rock Bristol e Rivers Casino Portsmouth – offrano anche una licenza per casinò online. Il Virginia Lottery Board sarebbe designato come ente regolatore del settore e potrebbe rilasciare licenze ai quattro operatori di casinò nello stato.

Anche Louisiana e Maryland intendono avviare i lavori per legalizzare i casinò online nel 2025.

PressGiochi