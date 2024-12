Un regalo di Natale in anticipo: la nuova Welcome Offer di StarCasinò con la Big Bass Christmas Bash

StarCasinò annuncia la nuova Welcome Offer, una straordinaria promozione dedicata ai nuovi utenti della piattaforma. A partire da oggi, l’iconico gioco Esqueleto Explosivo 3 lascia spazio al nuovissimo Big Bass Christmas Bash di Pragmatic Play, portando con sé una ventata di spirito natalizio e un’esperienza di gioco ancora più ricca e coinvolgente. Come parte della nuova Welcome Offer, gli appassionati che apriranno un conto utilizzando lo SPID riceveranno ben 150 free spin su sull’incredibile slot di Natale, mentre chi opterà per la registrazione manuale potrà usufruire di 50 free spin.

“Siamo felici di offrire ai nuovi utenti un’accoglienza all’altezza delle loro aspettative con una promozione che unisce la magia del Natale a vantaggi esclusivi,” ha dichiarato Fabio Denegri, Head of Gaming & Sports Italia in Betsson Group.“Big Bass Christmas Bash rappresenta il perfetto equilibrio tra divertimento e atmosfera natalizia, rendendo questa offerta davvero imperdibile.”

Big Bass Christmas Bash, gioco ambientato in un suggestivo lago innevato, immerge gli avventurieri in un’atmosfera natalizia unica. Su una classica griglia 5×3 è possibile ottenere combinazioni vincenti di simboli come spazzaneve, libellule e scatole da pesca. Il vero divertimento inizia con il round bonus, che garantiscono ciascuno dieci giri gratuiti, arricchiti dalla possibilità di modificatori speciali che aumentano il livello di emozione: più pesci, più pescatori, dinamite aggiuntiva, giri extra o un avanzamento automatico al secondo livello.

Oltre ai free spin, la promozione prevede ulteriori vantaggi esclusivi: un cashback fino a 2000€ su tutta la sezione casinò (escluso il live casinò) e un cashback di 50€ per chi decide di tentare l’avventura su una classica slot della piattaforma, Crazy Time.

La promozione, che prende il via ufficialmente oggi, 11 dicembre, rappresenta un’opportunità imperdibile per scoprire tutto ciò che il mondo StarCasinò ha da offrire.

Non perdete l’occasione di immergervi nelle gelide profondità del Polo Nord con Big Bass Christmas Bash e di tentare la sorte alla ruota della fortuna di Crazy Time: registratevi subito e lasciatevi conquistare dalla magia del Natale!

PressGiochi