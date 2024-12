UK. Il DCMS sta valutando delle modifiche al Gambling Act Review

Il Dipartimento per la cultura, i media e lo sport (DCMS) del governo britannico ha annunciato i dettagli su come intende valutare le riforme del gioco d’azzardo introdotte dal White

Il Dipartimento per la cultura, i media e lo sport (DCMS) del governo britannico ha annunciato i dettagli su come intende valutare le riforme del gioco d’azzardo introdotte dal White Paper dello scorso anno. Il dipartimento collaborerà con l’ente regolatore, la Gambling Commission, per condurre una valutazione approfondita e valutare se le misure adottate finora abbiano avuto conseguenze indesiderate. Anche il National Centre for Social Research (NatCen) sostiene il progetto. Il piano delinea le domande a cui il DCMS cerca di rispondere, i tipi di dati che intende raccogliere, i metodi di ricerca utilizzati per raccogliere i dati e gli accordi di governance della ricerca in atto.

Il White Paper del Gambling Act Review è stato pubblicato nell’aprile 2023 dopo una serie di ritardi. Include proposte per aggiornare il Gambling Act, pubblicato nel 2005 prima dell’esplosione del gioco d’azzardo online.

Alcune misure sono già state implementate sulla base della revisione. La scorsa settimana, il governo ha anche annunciato che avrebbe portato avanti i piani per una nuova imposta statutaria sui profitti del gioco. Sono stati confermati anche nuovi limiti di puntata sulle slot online.

Il National Centre for Social Research (NatCen) svolgerà un ruolo nella revisione, che comprenderà una valutazione di misure quali i controlli di accessibilità e i nuovi limiti di partecipazione per le slot online. Metodi di ricerca comprenderanno indagini presso i consumatori e gli operatori, interviste approfondite, gruppi di discussione, monitoraggio e sorveglianza.

Il DCMS ha dichiarato: “Gli impatti e i risultati di proposte specifiche saranno valutati individualmente, nonché in un pacchetto per comprendere l’impatto collettivo delle misure politiche che sono state attuate finora e possono essere valutate nel corso della durata di questa valutazione.”

Bryony Sheldon, direttore delle politiche della Gambling Commission, ha dichiarato: “Inevitabilmente la valutazione comporterà delle scelte e un certo pragmatismo in termini di priorità da dare alle varie iniziative. Stiamo ancora decidendo dove meglio investire le risorse e l’esperienza di NatCen all’interno delle 60 misure del Gambling Act Review White Paper, con la prospettiva di iniziare il lavoro sul campo nei prossimi mesi.”

La Gambling Commission ha affermato che in collaborazione con NatCen contatteranno gli stakeholder nelle prossime settimane e che maggiori dettagli saranno pubblicati nel 2025.

