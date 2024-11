UK, BGC: Assemblea Generale Annuale, un focus sulla trasformazione e sull’innovazione all’interno del settore dei giochi

Il Betting and Gaming Council, l’organismo di normazione, ha accolto oggi figure di spicco della politica, dell’industria e dei regolatori alla sua Assemblea Generale Annuale, in un momento cruciale per

Il Betting and Gaming Council, l’organismo di normazione, ha accolto oggi figure di spicco della politica, dell’industria e dei regolatori alla sua Assemblea Generale Annuale, in un momento cruciale per il settore.

Il summit, che si è tenuto presso l’Institution of Civil Engineers, nel centro di Londra, è stato moderato dal noto giornalista John Pienaar e ha visto interventi del Ministro per il Gioco d’Azzardo Stuart Andrew, del Ministro Ombra per il Gioco d’Azzardo Stephanie Peacock e dell’Amministratore Delegato della Gambling Commission Andrew Rhodes.

Questa è stata la prima AGM dopo la pubblicazione, lo scorso aprile, del Gambling White Paper, una revisione epocale delle normative sul gioco che ha un impatto su un settore che supporta 110.000 posti di lavoro, genera 7,1 miliardi di sterline per l’economia e raccoglie 4,2 miliardi di sterline in tasse.

I membri hanno anche ascoltato gli interventi del CEO Michael Dugher e della Presidente uscente Brigid Simmonds OBE, che si dimette dal ruolo che ha ricoperto dal momento in cui il BGC è stato creato, oltre quattro anni fa.

Il CEO del BGC, Michael Dugher, ha dichiarato: “La nostra missione, a nome di milioni di clienti e decine di migliaia di dipendenti, è difendere il nostro settore. Non solo accettare il cambiamento o semplicemente gestirlo. Ma plasmarlo, influenzarlo, realizzarlo. Questo è un settore di livello mondiale. Dobbiamo esserne orgogliosi. E continueremo a combattere per esso.”

Rivolgendosi ai membri del BGC, ha aggiunto: “Il nostro successo è il vostro successo. Le sfide che affrontiamo – e ce ne sono molte – le affrontiamo insieme. Abbiamo unito il settore e insieme abbiamo raggiunto grandi risultati.”

Il Ministro per il Gioco d’Azzardo, Stuart Andrew MP, ha elogiato i contributi dei membri del BGC, dicendo: “Vorrei riconoscere ancora una volta questo contributo, non solo in termini di entrate, ma anche per i benefici sociali e di intrattenimento che le vostre imprese portano ai milioni di clienti che godono del gioco d’azzardo senza subire alcun danno.”

Sul tema dei controlli sui rischi finanziari, che ha dominato il dibattito pubblico, ha aggiunto: “Vorrei ribadire che sia il governo che la Gambling Commission stanno ascoltando, perché vogliamo davvero fare le cose per bene. Siamo convinti che i controlli sui rischi finanziari non debbano sovra-regolamentare il settore del gioco, non debbano interrompere indebitamente le vite dei milioni di persone che giocano senza subire danni e non debbano causare danni inutili all’industria.”

Il CEO della Gambling Commission, Andrew Rhodes, ha aggiunto: “Gli ultimi anni non sono stati facili e non hanno offerto un contesto semplice nel quale costruire relazioni. Abbiamo avuto una pandemia e un periodo di gestazione molto lungo per la revisione della legge sul gioco e il White Paper che è seguito. Nel nostro tentativo di lavorare insieme, esiste sempre una tensione intrinseca tra il regolatore e l’industria che regola, oltre che con un ampio spettro di altre parti interessate che potrebbero avere opinioni molto forti su ciò che il regolatore dovrebbe fare o non fare.

Questo non significa che quella relazione debba essere conflittuale. Può essere una relazione di collaborazione, cooperazione e interesse reciproco.”

Il Ministro Ombra per il Gioco d’Azzardo, Stephanie Peacock MP, ha dichiarato: “Il Partito Laburista riconosce che quasi metà degli adulti partecipa a qualche forma di gioco d’azzardo, con la maggioranza che lo fa in modo sicuro e moderato. Dal bingo alle corse, molte forme di gioco sono giustamente considerate parte della nostra tradizione culturale britannica. Inoltre, so che il successo di questo settore è fondamentale per l’economia in generale, sia per le agenzie di scommesse, i casinò, le scommesse e i giochi online, che per le aziende che sviluppano giochi. I membri del BGC supportano oltre 110.000 posti di lavoro, generano miliardi in termini di GVA e tasse, e contribuiscono al successo di molti dei nostri sport preferiti attraverso sponsorizzazioni e diritti media.”

Il tema di quest’anno per l’AGM era “Realizzare il cambiamento”, a seguito della pubblicazione del White Paper, che ha lanciato una serie di consultazioni su tutta l’industria.

Il White Paper conteneva una serie di proposte per cui il BGC ha fatto campagna, tra cui controlli sui pagamenti online più fluidi, un contributo obbligatorio per finanziare la ricerca, la prevenzione e il trattamento per contrastare il gioco d’azzardo problematico e il danno correlato al gioco, e un ombudsman per migliorare il rimborso dei consumatori.

Anche i casinò, che sono una colonna portante del settore del tempo libero e del turismo, hanno beneficiato di riforme modeste ma cruciali che consentono loro di prosperare.

Il BGC rappresenta oltre il 90% del settore delle scommesse e del gioco regolamentato nel Regno Unito, comprese le agenzie di scommesse su strade principali, il settore dei casinò terrestri e le potenze tecnologiche delle scommesse e dei giochi online.

Ogni mese, nel Regno Unito, circa 22,5 milioni di adulti scommettono e l’ultima indagine sulla salute in Inghilterra ha stimato che lo 0,4% della popolazione adulta è un giocatore problematico.

PressGiochi