Udinese-Napoli, Conte vuole ripartire dopo il doppio ko. I pronostici di Netwin

La 16a giornata della Serie A rappresenta il primo crash-test sulla tenuta mentale del Napoli, che è reduce dalla doppia sconfitta contro la Lazio. In Coppa Italia con le riserve (3-1) e in Serie A coi titolarissimi (1-0), con due ko che sono costati l’eliminazione dal torneo e la vetta del campionato. Di fronte ci sarà un’Udinese che sta trovando una nuova identità e ha riassaporato la vittoria contro il Monza. Un avversario storicamente non ostico, per gli azzurri.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

L’Udinese ha scacciato la sua crisi d’autunno e, nonostante i numerosi infortuni (da Sanchez a Okoye), ha sconfitto 2-1 il Monza. Decisivo Jaka Bijol per tornare ad avvicinarsi al settimo posto, che vorrebbe dire qualificazione alle coppe. Il Milan, infatti, dista solo due punti.

Di fronte ci sarà un Napoli che ha perso la vetta della Serie A grazie alla sconfitta per 1-0 contro la Lazio. Isaksen ha spinto Conte al secondo posto con 32 punti, -2 dall’Atalanta, e un terzetto incombe: Lazio, Inter e Fiorentina (queste ultime con un match in meno) inseguono a quota 31.

IL PUNTO SULL’UDINESE

Nessuno avrebbe scommesso su Kosta Runjaic e sulla sua Udinese che invece, insieme all’Empoli, sono l’assoluta rivelazione della Serie A. I friulani hanno effettuato una partenza-sprint, tenendo anche la vetta della Serie A per una giornata, per poi riassestarsi su una comoda top-10 e una classifica tutto sommato tranquilla. Qualche sconfitta di troppo aveva minato la fiducia dei bianconeri, che si sono ripresi sconfiggendo il Monza e scacciando i tanti infortuni, su tutti quello del portiere Okoye. Ora è tornato il sereno, per una squadra che è nona con 20 punti: l’Europa ne dista due.

IL PUNTO SUL NAPOLI

Antonio Conte ha subito il più classico dei doppi colpi contro la Lazio, con altrettante sconfitte nel giro di due giorni. Attesa e forse anche voluta quella in Coppa Italia, con undici riserve in campo e una gara sottotono, decisamente più dolorosa quella in Serie A. Conte era convinto di poter vincere coi suoi titolarissimi riposati, invece ha perso 1-0 con rete di Isaksen. Un gol pesantissimo, che ha minato le certezze degli azzurri e ha fatto perdere loro la vetta del campionato. Ora guida l’Atalanta, a +2 su Lukaku e compagni. E Kvara si è infortunato, una bella tegola: sarà out un mese.

PROBABILI FORMAZIONI

Pioggia d’assenze per l’Udinese: out Okoye, Payero, Davis e Sanchez. Runjaic dovrebbe confermare il 4-3-1-2 visto nella scorsa sfida e ritrova Touré che, comunque, partirà dalla panchina. In difesa Bijol e Giannetti con Ehizibue e Zemura, davanti Thauvin-Lucca con Ekkelenkamp a supporto. In mezzo confermati Zarraga e Lovric con Karlström.

L’assenza di Kvaratskhelia, out per una lesione del legamento collaterale mediale, mette Conte con le spalle al muro. Ora David Neres deve diventare il titolare, andando ad affiancare Politano e Lukaku. Confermato il resto dell’undici tipo azzurro: McTominay e Anguissa con Lobotka, Olivera a sinistra e Buongiorno-Rrahmani centrali.

UDINESE (4-3-1-2) – Sava; Ehizibue, Bijol, Giannetti, Zemura; Lovric, Karlström, Oier Zarraga; Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, David Neres.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Lo storico dell’Udinese contro il Napoli è tutt’altro che positivo. Basti pensare che prima dei due pareggi nelle ultime tre gare, altrettanti 1-1 al Friuli a stagione conclusa (nell’anno dello scudetto e l’anno scorso), i bianconeri venivano da sette ko consecutivi. Le zebrette non battono il Napoli dal 2016, con la doppietta di Bruno Fernandes. Le quote sono sbilanciate a favore del 2, ma i tipster di Netwin consigliano di scommettere sulla sorpresa: occhio all’X quotato a 3.50 con Under 2.5 quotato a 1.64.

PressGiochi