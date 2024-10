Treviso: GdF sequestra Gratta e Vinci venduti in un bar senza autorizzazione

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, durante i controlli contro l’illegalità e l’abusivismo nel settore dei giochi, hanno scoperto un bar in provincia di Treviso che vendeva biglietti “Gratta e Vinci” senza autorizzazione. Sono stati sequestrati 715 tagliandi che erano esposti dietro il registratore di cassa senza il contratto necessario per la vendita.

La ditta che gestisce il bar è stata segnalata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Venezia per la violazione della normativa sul gioco pubblico. Ora rischia una sanzione amministrativa fino a diecimila euro.

L’indagine è stata condotta incrociando l’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di lotterie istantanee con i dati raccolti durante i controlli sul territorio. Il nuovo gestore del bar, subentrato a un precedente titolare, non ha richiesto l’autorizzazione alla Lotterie Nazionali s.r.l., concessionario esclusivo per la gestione delle lotterie. I biglietti sequestrati avevano importi compresi tra 0,50 euro e 25 euro, per un valore complessivo di 2.451 euro, e appartenevano a diverse serie: “Vinci in grande”, “Tutto per tutto”, “Numerissimi”, “20x”, “Doppia sfida”, “Fai13”, “Speed cash”, “Tutto x tutto”, “500 special”, “La star”, “Il miliardario”, “Crucijolly”, “7 e mezzo”, “El dorado”, “Anni 70”, “Frutti ricchi”, “Porta fortuna”, “Buongiorno”, “Fai scopa new”, “Monetine fortunate”, “Buon 2023”.

L’operazione, svolta in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Servizio Antifrode di Lotterie Nazionali, mira a tutelare sia gli operatori economici regolari che i giocatori, garantendo che la vendita dei biglietti avvenga solo tramite esercizi autorizzati.

