The European Lotteries (EL) accoglie la nuova Commissione europea

Questa settimana i membri del Parlamento europeo hanno approvato la Commissione europea per il periodo 2024-2029. Il mandato della Commissione “von der Leyen II” inizierà il 1° dicembre 2024 e l’agenda include il rafforzamento della competitività europea, la promozione della sovranità digitale e la sostenibilità, tutti ambiti rilevanti per il settore delle lotterie. Le prossime iniziative della Commissione relative alla tutela dei consumatori e all’innovazione digitale saranno di particolare interesse per le lotterie nei prossimi anni.

Priorità della Commissione relative alle lotterie e ad altri giochi d’azzardo

Innovazione e sostenibilità per un’Europa competitiva

La presidente von der Leyen ha sottolineato l’importanza di colmare il divario di innovazione dell’Europa, accelerando la decarbonizzazione e rafforzando la competitività globale. Il settore delle lotterie, che incorpora l’innovazione dando priorità alla sostenibilità sociale e ambientale, è ben posizionato per contribuire a questi obiettivi. Le lotterie svolgono un ruolo chiave nel sostenere la crescita dell’Europa, offrendo al contempo importanti benefici alle comunità locali, in particolare in settori quali sanità, istruzione e assistenza sociale.

Rafforzare la tutela dei consumatori digitali

Una delle principali priorità per Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutivo per la sovranità tecnologica, sarà garantire l’applicazione efficace del Digital Services Act (DSA). Il DSA stabilisce norme essenziali per fornire ai consumatori un ambiente digitale più sicuro e trasparente. Virkkunen ha sottolineato la necessità di affrontare pratiche digitali dannose, come il marketing manipolativo e la progettazione sfruttatrice, che colpiscono in modo particolare gli utenti vulnerabili, compresi i minori. Inoltre, la nuova legge prevista Digital Fairness Act, che sarà guidata da Michael McGrath, Commissario per la democrazia, introdurrà probabilmente misure per aumentare la trasparenza e ridurre le pratiche sfruttatrici, rafforzando ulteriormente la tutela dei diritti dei consumatori.

Rafforzare il mercato unico preservando le garanzie

Sotto la guida di Stéphane Séjourné, Vicepresidente esecutivo per la prosperità, la Commissione continuerà a spingere per una più profonda integrazione all’interno del mercato unico rimuovendo le barriere ai servizi transfrontalieri. Mentre ciò offre opportunità di crescita, il settore delle lotterie opera all’interno di quadri nazionali che garantiscono forti protezioni per i consumatori e che i ricavi generati vadano a beneficio di cause pubbliche. Qualsiasi sforzo verso l’integrazione del mercato dovrebbe quindi rispettare queste strutture normative consolidate e il ruolo fondamentale che le lotterie svolgono nelle comunità locali.

Proteggere i giovani e promuovere l’equità nello sport

Glenn Micallef, Commissario per l’equità intergenerazionale, i giovani, la cultura e lo sport, ha sottolineato l’importanza di proteggere la salute mentale dei bambini online, in linea con l’impegno del settore della lotteria per il gioco responsabile. Micallef ha inoltre sottolineato il ruolo dello sport e della cultura nella promozione della salute, della pace e del benessere in tutta Europa.

Impegno di EL

EL accoglie con favore la nuova Commissione e collaborerà nei prossimi anni per promuovere il modello di lotteria sostenibile e per promuovere obiettivi condivisi che avvantaggino la società nel suo complesso. Le lotterie nazionali svolgono un ruolo fondamentale nel generare un impatto sociale positivo in tutta Europa, attraverso il loro sostegno a buone cause. Solo nel 2022, i membri di EL hanno contribuito con oltre 22 miliardi di euro alla società, finanziando progetti critici in ambito sportivo, culturale, sanitario e scolastico.

PressGiochi