Svezia, SGA richiederà agli operatori di fornire piani dettagliati per la gestione del gioco d’azzardo eccessivo

La scorsa settimana, la Swedish Gambling Authority (SGA) ha annunciato di aver ottenuto dal governo il diritto di stabilire requisiti per i piani degli operatori per contrastare il gioco d’azzardo eccessivo.

Il cambiamento significa che gli operatori in Svezia dovranno rafforzare il loro lavoro relativo al gioco responsabile e alla protezione dei consumatori.

Secondo la Legge sul Gioco Svedese, i titolari di licenza devono avere un piano d’azione su come svolgono il loro dovere di cura nei confronti dei giocatori.

A partire dal 1° ottobre, tuttavia, quando il cambiamento proposto entrerà in vigore, la SGA sarà in grado di stabilire nuovi requisiti specifici per i contenuti di tali piani d’azione.

“Deve esserci ordine nel mercato del gioco,” ha dichiarato il Ministro Svedese dei Mercati Finanziari Niklas Wykman annunciando il cambiamento.

“Il nuovo requisito dovrebbe portare a piani d’azione più dettagliati, così da chiarire come le aziende di gioco si assumono la responsabilità di contrastare i rischi legati al gioco d’azzardo. Questo rafforza la capacità dell’Autorità Svedese per il Gioco di prevenire che le persone siano influenzate dagli aspetti negativi del gioco d’azzardo.”

Il governo ha aggiunto in una dichiarazione che i piani d’azione per limitare il gioco eccessivo sono “centrali nel lavoro relativo al dovere di cura perché i titolari di licenza stabiliscono le loro routine basandosi su di essi.”

La SGA sarà ora autorizzata a stabilire requisiti specifici per il contenuto dei piani d’azione, creando una maggiore coerenza nei modi in cui il dovere di cura viene svolto dagli operatori. Ai titolari di licenza verrà chiesto di descrivere chiaramente le loro linee guida per il gioco responsabile e come queste saranno implementate.

