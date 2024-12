Svelato il calendario di Natale di StarCasinò: una slot a sorpresa ogni giorno!

In arrivo sulla piattaforma un nuovo titolo al giorno per entrare nel mood natalizio, aspettando il bianco Natale.

StarCasinò inaugura il mese più magico dell’anno con una straordinaria iniziativa dedicata ai suoi utenti: da domenica 1 dicembre e per tutto il mese, ogni giorno sulla piattaforma sarà svelata una nuova slot a tema natalizio, offrendo così agli appassionati non solo un’esperienza di gioco unica e immersiva, ma anche nuovi titoli con ambientazioni che celebrano le festività.

Per i primi dieci giorni di dicembre, la selezione è già disponibile ed è a dir poco imperdibile, con titoli firmati da alcuni dei migliori provider del settore, come NoLimitCity, QUICKSPIN, Blueprint Gaming e IGT, ciascuno pronto a trasportare gli users in una dimensione natalizia diversa.

Il primo dicembre, su StarCasinò è arrivato Jingle Balls di NoLimitCity. In questa avventura natalizia, Babbo Natale rivela un lato sorprendente e ironico, offrendo premi che sfidano le aspettative. Allo scoccare della mezzanotte, i magici rulli di Jingle Balls possono iniziare a girare portando sulla slot free spins e bonus perfetti per celebrare questo mese speciale.

QUICKSPIN ha presentato il 2 dicembre sulla piattaforma Book of Yuletide, una slot a 5 rulli e 10 linee di pagamento che porta il mondo classico del gioco dei libri all’interno del mood e dell’ambientazione delle feste natalizie, con simboli di espansione, bonus giri gratuiti e moltiplicatori che promettono ricompense sorprendenti e momenti di puro divertimento.

Santa’s Inn di Habanero, arrivato su StarCasinò nella giornata di oggi, 3 dicembre, è il titolo perfetto per coloro che vogliono scambiare la slitta di Babbo Natale con una motocicletta mentre arrivano in un vivace motel, dove una griglia 3×3 accoglie i players in questa avventura invernale piena di interessanti funzionalità.

Crabbin’ For Christmas di Blueprint Gaming è il titolo di domani, 4 dicembre, un’originale combinazione tra la pesca e lo spirito natalizio. Con scatter, giochi bonus e un set di rulli dinamico, questa slot promette intrattenimento e premi coinvolgenti.

I giochi che seguiranno completeranno questa straordinaria line up natalizia:

5 dicembre – Polar Bonanza di Games Global

6 dicembre – Cleopatra Christmas di IGT

7 dicembre – 16 Coins Xmas Edition di WAZDAN

8 dicembre – Snowy Secrets di IGT

9 dicembre – Wild Santa 3 di Spinomenal

10 dicembre – Action Boost Christmas di Games Global

StarCasinò celebra così l’inizio del periodo delle feste, offrendo ai suoi utenti un dicembre ricco di magia e divertimento.

PressGiochi