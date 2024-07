Superenalotto, riscossa la vincita da oltre 322 mila euro realizzata a Genova

È stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto da 322.004,05 euro conseguita durante il concorso n. 63 di sabato 20 aprile 2024. La giocata vincente è stata convalidata a Genova (GE) presso il punto Vendita Sisal Bar Tabacchi Evelyn situato in Via Borgoratti, 24 ABC R. La combinazione vincente è stata 26 – 34 – 40 – 53 – 60 – 68 – J 82 – SS 19.

È Hoschalan, nome di fantasia scelto dal vincitore, in pensione da tempo e con una rara tempra e ottimismo, a raccontarci la storia della sua indimenticabile giornata.

“Sono ormai in pensione da 17 anni ma, malgrado i numerosi acciacchi, non rinuncio a rendermi utile in famiglia nelle attività quotidiane che ormai sono diventate per me più piacevoli appuntamenti che doveri. E poi ho il tempo per stare in compagnia degli amici, bere un caffè o leggere il giornale. La calma a una certa età diventa una piacevole compagna di viaggio, essenziale per assaporare le gioie che la vita ci riserva”.

Il vincitore è solito giocare a SuperEnalotto due volte alla settimana, un appuntamento con la fortuna che per lui è una irrinunciabile routine. Attento ai numeri, gioca la sua fedele sestina cambiando quelli che scopre essere usciti nelle estrazioni precedenti. “La mia sestina è in continuo aggiornamento. Mi diverte modificare i numeri con la convinzione che un numero uscito non si ripresenterà nel breve. Non esiste una scienza in questo ma l’importante per me è trovare un modo per divertirmi e tenere allenata la mente”.

“Non potrò mai dimenticare il giorno in cui la fortuna, dopo tanti sacrifici, è venuta a trovarmi. Avevo trascorso una giornata normale e mi ero fermato a giocare la mia schedina dopo aver fatto la spesa. Poi, alla sera, ho controllato i numeri sia su Televideo che sulla app e, credendo di avere fatto 5, ero già al settimo cielo! La mattina successiva, è stato il ricevitore ad avvisarmi del totale dell’importo della vincita realizzata centrando il 5+1. Stentavo a credere che fosse tutto vero. È difficile gestire tante emozioni tutte insieme!”

Hoschalan, inizialmente incredulo, ha preso consapevolezza della vincita solo dopo aver condiviso la notizia con la moglie e i figli, felici per quell’uomo che per una vita aveva fatto tanti sacrifici per loro e che davvero meritava un po’ di serenità e spensieratezza.

“Per il momento non ho progetti specifici se non che per il momento voglio trascorrere un mese in montagna e continuare a giocare 2/3 euro alla settimana al SuperEnalotto, perché le buone abitudini non si cambiano! Con oltre 322 mila euro, oltre a vivere serenamente senza la preoccupazione di far tornare i conti a fine mese, aiuterò i miei figli e asseconderò i desideri di mia moglie che merita tutto, fosse possibile anche la luna!”

PressGiochi