SuperEnalotto bacia Cassago Brianza (MB) con una vincita da oltre 57mila euro

In palio per il concorso di domani sera, martedì 11 giugno, un jackpot da 33.500.000,00 euro.

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 90 di venerdì 7 giugno, con il jackpot che arriva a 33,5 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera, martedì 11 giugno 2024.

È festa però per un fortunato che ha centrato 1 punto 4 ss e 1 punto 4 da 57.574,04 euro complessivi. La giocata vincente è stata realizzata a Cassago Brianza (MB) presso il punto di vendita Sisal bar impero situato in via Magenta, 14.

La combinazione vincente è stata: 39 – 51 – 52 – 58 – 72 – 84 – j 11 – ss 37.

Il concorso superenalotto superstar di venerdì 7 giugno ha assegnato ben 217.476 vincite.

L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato a Napoli (NA) il 10 maggio 2024 con una schedina da 2 euro.

PressGiochi