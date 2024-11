Stati Uniti. Virginia, i cittadini di Petersburg votano “si” al referendum per la costruzione del casinò Cordish

Quasi l’82% dei residenti di Petersburg ha votato “sì” al referendum per portare il distretto di gioco e intrattenimento multiuso Live! Gaming & Entertainment District di The Cordish Companies in

Quasi l’82% dei residenti di Petersburg ha votato “sì” al referendum per portare il distretto di gioco e intrattenimento multiuso Live! Gaming & Entertainment District di The Cordish Companies in città, secondo i risultati non ufficiali del giorno delle elezioni del Dipartimento elettorale della Virginia.

Come riportato dai media locali, 10.265 elettori hanno scelto il “sì”, rispetto alle 2.325 persone che hanno votato “no”. Il voto positivo dà il via libera al Live! Casino & Hotel da 1,4 miliardi di dollari di Cordish, che dovrebbe essere costruito su un sito non edificato di 100 acri nei pressi dell’Interstate 95 a Petersburg.

È il quinto casinò approvato dagli elettori in Virginia, dove le strutture per il gioco d’azzardo nei casinò sono state legalizzate dall’Assemblea generale nel 2020 con il requisito che gli elettori locali approvassero un referendum a sostegno dei singoli progetti. Gli sviluppatori hanno affermato all’inizio di quest’anno che il resort con casinò di Petersburg sarebbe stato costruito in più fasi.

La prima fase includerebbe un casinò di 200.000 piedi quadrati, con 1.000 slot machine e 23 giochi da tavolo. Il progetto completo di 400.000 piedi quadrati, da completare due anni dopo le approvazioni, includerebbe un hotel da 200 stanze, 1.600 slot machine, 46 giochi da tavolo dal vivo, un locale di intrattenimento da 3.000 posti e otto locali di ristorazione e intrattenimento, tre dei quali sarebbero riservati alle aziende di Petersburg. I dirigenti dell’azienda prevedono 1.500 posti di lavoro con stipendi medi di $ 70.000 e una stima di $ 240 milioni di entrate fiscali locali nei primi 10 anni.

Petersburg si unisce a Bristol, Danville, Norfolk e Portsmouth come host dei casinò della Virginia, avendo sostituito Richmond dopo che gli elettori locali hanno respinto due volte un referendum sul casinò. Bristol e Danville hanno aperto casinò temporanei mentre i loro partner Hard Rock e Caesars stanno preparando le sedi definitive per l’apertura entro la fine dell’anno. Il Rivers Casino, di proprietà di Rush Street Gaming, ha aperto la sua sede permanente su Victory Boulevard a Portsmouth. Nel frattempo, le tribù indiane Pamunkey e Boyd Gaming hanno dato il via ai lavori a ottobre per il casinò Norfolk, a lungo rimandato.

Tutti e quattro i progetti di casinò sono stati approvati tramite referendum locale nel 2020, ma gli elettori di Richmond hanno respinto il progetto del casinò Urban One nelle votazioni del 2021 e del 2023. All’inizio di quest’anno, i legislatori dell’Assemblea generale della Virginia hanno approvato una legge che ha dato a Petersburg la possibilità di ospitare un casinò, in attesa dell’approvazione da parte degli elettori di un referendum sulla scheda elettorale di novembre, e ha impedito a Richmond di fare un ulteriore tentativo.

