Stati Uniti. Maryland, gli abitanti di Chesapeake Beach dicono “no” all’espansione del gioco d’azzardo nello Stato

Gli abitanti di Chesapeake Beach, nel Maryland, non vogliono vedere il gioco d’azzardo espandersi nella loro città. La domanda sulla scheda elettorale di martedì recitava così: “Sostieni che lo Stato

Gli abitanti di Chesapeake Beach, nel Maryland, non vogliono vedere il gioco d’azzardo espandersi nella loro città. La domanda sulla scheda elettorale di martedì recitava così: “Sostieni che lo Stato del Maryland debba consentire l’espansione del gioco d’azzardo (ad esempio, ulteriori slot machine elettroniche per il bingo, slot machine da casinò, giochi da tavolo) nei locali della città di Chesapeake Beach?”

Secondo la pagina delle informazioni sugli elettori sul sito web della città, 1.285 delle 1.684 persone che hanno votato per la misura hanno detto “No”. In altre parole, il 76% degli elettori ha votato contro l’idea.

Nel 2020, l’ayor e il consiglio comunale hanno convinto con successo la legislatura statale a fermare l’espansione del gioco d’azzardo, a cui molte persone si sono opposte. Negli anni successivi, ci sono stati diversi tentativi di espandere il gioco d’azzardo a Chesapeake Beach, ma il consiglio comunale ha costantemente bloccato ogni iniziativa.

Dopo questa ultima votazione, ora spetta al nuovo sindaco e al consiglio comunale decidere cosa fare in base alla volontà espressa dai cittadini durante le elezioni del 2024. Negli ultimi quattro anni, il sindaco uscente e il consiglio comunale hanno sostenuto le decisioni dell’elettorato.

Tuttavia, il pubblico ha ora eletto un nuovo sindaco e un nuovo consiglio comunale. Bruce Wahl ha vinto le elezioni ed ora ricoprirà il ruolo di sindaco della città.

Con l’introduzione delle scommesse sportive sia al dettaglio che digitali, nonché l’approvazione di un’iniziativa statale sulle scommesse online, il Maryland ha ampliato le sue opzioni di gioco. Sebbene i casinò online con soldi veri non siano ancora disponibili nello Stato, i residenti possono divertirsi con giochi da casinò online gratuiti tramite piattaforme associate ai casinò terrestri del Maryland. Lo Stato continua a fare affidamento sul gioco come fonte di reddito e probabilmente nel futuro ci saranno ulteriori votazioni popolari per determinare il futuro del gioco nello Stato .

Il sindaco uscente di Chesapeake Beach, Pat Mahoney, ha sottolineato l’opposizione della città all’espansione del gioco d’azzardo, evidenziata da un voto contrario del 72% in una votazione del 2020. Questa volta, c’è ancora più opposizione (76%), quindi la maggioranza ha le idee chiare sulle proprie posizioni in merito all’espansione del gioco d’azzardo.

PressGiochi