Spagna: nel 2023 il settore dei giochi genera un GGR di 7,4 miliardi

Il mercato del gioco d’azzardo ha generato 7,4 miliardi di euro di profitto lordo (GGR) in Spagna nel 2023, secondo i dati del mercato del gioco d’azzardo spagnolo, pubblicati dall’ente regolatore, la Direzione generale per la regolamentazione del gioco d’azzardo (DGOJ).

Ciò rappresenta circa lo 0,49% del PIL spagnolo. Di questi dati, i giochi pubblici rappresentano il 67,4%, con 4.994 milioni di euro di GGR. Di questi, il 76% proviene dalle Lotterie e Scommesse di Stato (SELAE).

Il rapporto sui dati del mercato del gioco spagnolo pubblicato annualmente mostra i dati più rilevanti sull’attività di gioco, incluso il gioco privato a livello regionale e statale sia per il gioco in presenza che per quello online.

Di conseguenza, il GGR dei Giochi Privati ​​Regionali nel 2023 è stato pari a 1.170,1 milioni di euro, mentre il GGR delle Lotterie e Scommesse statali è stato pari a 4.994 milioni di euro. Infine, il GGR dei Giochi Privati ​​Nazionali risulta pari a 1.236,7 milioni di euro.

Lo sviluppo delle attività di giochi d’azzardo e scommesse in Spagna è soggetto a regolamentazione con diverse aree di competenza e quindi con diverse autorità pubbliche preposte alla loro regolamentazione e sospensione a seconda della tipologia di gioco.

