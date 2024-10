Spagna-Danimarca, Furie Rosse a caccia del primato in Nations League. I pronostici di Netwin

La sosta per le nazionali riporta in campo la Nations League e tutti gli occhi sono puntati sulla Spagna, che vuole prendersi il primato nel gruppo D della Lega A. Lamine Yamal e compagni, ovvero i campioni d’Europa in carica, devono riscattare lo zoppicante avvio contro la Serbia e scavalcare una Danimarca che sin qui ha fatto percorso netto. Pioggia d’infortuni per gli scandinavi, ma anche per le Furie Rosse: out Rodri e Carvajal, che si sono rotti il crociato.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

La Danimarca arriva a questa sfida a punteggio pieno, dopo aver sconfitto Svizzera e Serbia nelle prime due giornate. Emergenza, però, per il ct Hjulmand: Frendrup, Norgaard, Andersen, Damsgaard e Nicolaisen hanno dato forfait per infortunio.

Di fronte ci sarà una Spagna che non potrà contare su due delle stelle di Euro2024: rottura del crociato per Carvajal e Rodri, col madridista che rischia un anno di stop. Le Furie Rosse saranno guidate da Yamal e inseguono il primo posto: ora hanno quattro punti, dopo lo 0-0 contro la Serbia.

IL PUNTO SULLA SPAGNA

Gli ultimi mesi della Spagna sono stati un ottovolante d’emozioni. Dall’addio di Luis Enrique alla promozione di Luis De la Fuente, fino ad arrivare al trionfo annunciato ad Euro2024. Superlativa la prestazione delle Furie Rosse, con Rodri e Carvajal assoluti trascinatori di una nazionale che, anche grazie al talento e alla freschezza di Yamal e Williams, è apparsa imbattibile in terra tedesca. Proprio Rodri e Carvajal non ci saranno, in questa Nations League, dopo i rispettivi infortuni traumatici al ginocchio. Possibile l’avvento di nuovi leader nella rosa di una Spagna che vuole la Final Four della Nations League, da detentrice del torneo: lo scontro diretto potrebbe consentire il sorpasso alla Danimarca, che guida a +2.

IL PUNTO SULLA DANIMARCA

Dopo un Europeo estremamente deludente, nonostante l’ottima prestazione contro la Germania negli ottavi, la Danimarca ha cambiato passo e sta pian piano varando la linea verde, lanciando nuovi talenti e svecchiando una rosa che era piena di veterani. I risultati sin qui si vedono, col doppio 2-0 sulla Serbia e sulla Svizzera, che ha generato il +2 sulla Spagna nel gruppo D della Nations League: le Furie Rosse, infatti, sono state fermate dai serbi. Hjulmand ha convocato tra gli altri il leccese Dorgu, ma deve fare i conti con la condizione precaria di alcuni big (Eriksen, poco utilizzato dal Man Utd) e gli infortuni: out rispetto alla lista iniziale Frendrup, Norgaard, Andersen, Damsgaard e Nicolaisen. Tra i “ripescati” c’è Maehle, opaco in Bundes.

PROBABILI FORMAZIONI

Hjulmand confermerà il 3-4-2-1 che è il suo marchio di fabbrica, ma deve ridisegnarlo in parte negli uomini. Nel terzetto difensivo possibile spazio per Kristensen con Vestergaard Nilsson, sulle corsie esterne Bah e Dorgu. In mezzo al campo Hjulmand-Hojbjerg, con Eriksen e Gronbaek confermati supporto dell’unica punta. Ballottaggio tra Poulsen e Wind, col primo favorito: panchina per Isaksen e Hojlund.

Le assenze di Carvajal e Rodri aprono spiragli importanti nell’undici della Spagna, che ha lanciato Raya come nuovo titolare tra i pali. In mezzo possibile spazio per Zubimendi con Fabian Ruiz e Pedri, sulla destra Pedro Porro appare favorito. Intoccabili Cubarsi e Yamal, che guiderà l’attacco con Morata. Out Nico Williams per infortunio: Oyarzabal e Zaragoza in lotta per una maglia. Possibile panchina per Merino, non ancora al top.

DANIMARCA (3-4-3) – Schmeichel; Kristensen, Vestergaard, Nilsson; Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Dorgu; Eriksen, Gronbaek; Poulsen.

SPAGNA (4-3-3) – Raya; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Zubimendi, Pedri; Yamal, Morata, Oyarzabal.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Sono in tutto sedici i precedenti tra le due formazioni e non sorridono certamente alla Danimarca, che ha subito ben dodici ko: l’ultimo successo scandinavo ci riporta alle qualificazioni al Mondiale ’94, con l’1-0 datato 31 marzo 1993. Tutti i pronostici sono a favore della Spagna, nettamente sbilanciate le quote. I tipster di Netwin consigliano di puntare sull’1 quotato a 1.40. Mercato alternativo, visto l’ottima rivale l’Under 2.5 quotato a 2.06.

