Spagna. Castilla y León il mercato del gioco vale 450 aziende e 2000 occupati

Nei prossimi due giorni, il centro congressi Lienzo Norte de Ávila ospiterà la nuova edizione del Castilla y León Game Congress, un appuntamento che ritorna nel 2024 dopo l’interruzione causata dalla pandemia Covid-19 e che è stata organizzata dallla consigliera dela presidenza della giunta di Castilla y León.

L’ultima edizione si è tenuta ad Aranda de Duero alla fine del 2019. Attraverso l’organizzazione di questo Congresso, l’amministrazione autonoma persegue tre obiettivi fondamentali: approfondire le questioni che interessano le diverse amministrazioni pubbliche nei giochi e nelle scommesse, conoscere le richieste dei diversi settori del gioco e delle scommesse e fungere da punto di incontro tra le due parti per raggiungere una regolamentazione in questa materia sempre più completa e coordinata.

Al Congresso prenderà parte, oltre alla giunta di Castilla Y León, le amministrazioni autonome di Andalusia, Aragona, Castilla-La Mancha, Catalogna, Extremadura, comunità di Madrid, il paese basco, La Rioja e la città autonoma di Melilla .

Questa ampia rappresentazione istituzionale e di esperti nel controllo e nell’ispezione del gioco dimostrano l’interesse che suscita il necessario dibattito pubblico su questa attività. L’incontro ha anche il patrocinio e la partecipazione dei settori castigliani e lionesi delle macchine (ASEOCYL e FAOCALE), Los Bingos (Asecal), the Game Rooms (Sajucal), Los Casinos (De León, Salamanca and Valladolid) e The bets ( Alaca), nonché la partecipazione delle principali società regionali e nazionali dei diversi settori, produttori e laboratori di test materiali del gioco.

Il direttore generale delle relazioni istituzionali del Ministero della Presidenza, Irene Muñoz, ha presentato il programma ufficiale del Congresso davanti ai media, in un atto a cui ha partecipato anche il delegato territoriale della giunta di Castilla Y León a Ávila Hernández Herrero. Irene Muñoz ha approfittato del suo intervento per offrire dati sulla situazione del gioco e sui suoi diversi settori a Castilla Y León.

Per quanto riguarda il contenuto del programma, è previsto che si sviluppino diverse discussioni con cui verranno analizzati i problemi attuali, sia per il settore aziendale sia per le diverse amministrazioni pubbliche. In essi, tutti i partecipanti rifletteranno e discuteranno su argomenti cruciali come la protezione dei dati nel campo del gioco, il quadro normativo o i mezzi di pagamento nelle sale gioco: casinò, bingo e sale di gioco e sale di scommesse.

A queste discussioni prenderanno parte esperti in tutte le aree relative al gioco: da professori di legge e avvocati, a manager di diverse società del settore fino a dirigenti pubblici delle aree fiscali e finanziarie.

Inoltre, nel pomeriggio, il famoso giornalista e scrittore Pilar Cernuda terrà la conferenza “Ley y orden: Con el juego (privado) no se juega “.

Per evidenziare l’importanza sociale ed economica di questo settore in Castilla y León, vale la pena notare che attualmente più di 450 aziende nella Comunità si dedicano al gioco, impiegando circa 2.000 persone. Le casse regionali ricevono ogni anno una cifra vicina a 61,2 milioni di euro in tasse e imposte del settore, che sono direttamente destinate al mantenimento e al miglioramento dei servizi pubblici forniti dalla Comunità Autonoma in materie come la sanità, l’istruzione o i servizi sociali. Come spiega Irene Muñoz, attualmente in questa comunità autonoma sono attivi 3 casinò, 17 sale bingo, 116 sale da gioco e 17 sale di scommesse (oltre a diversi spazi e corner scommesse in quelli precedentemente menzionati).

Inoltre, in Castilla y León sono 16.138 i bar, caffè e ristoranti che hanno l’autorizzazione per installare macchine da gioco ricreative con vincita in denaro, tecnicamente note come di tipo B. Attualmente le macchine in funzione sono 11.701: 11.303 della suddetta tipologia B, 12 installate esclusivamente nei casinò (tipo C), 128 basate sul gioco del bingo (tipo E) e 248 basate su giochi diversi dal bingo ed esclusive esercizi di gioco specifici (tipo E1).

D’altra parte, sono attualmente 1.068 le persone iscritte nel registro proibito di Castilla y León, alle quali non è consentito l’accesso alle specifiche sale da gioco di questa Comunità Autonoma, sia per questioni legate al consumo problematico, sia per motivi propri volontà o in esecuzione di una decisione giudiziaria. La protezione di queste persone è essenziale per la giunta di Castilla y León e i settori del gioco privato, sempre impegnati a garantire il funzionamento normalizzato e sicuro di questa attività economica ed evitare problemi indesiderati di salute pubblica.

PressGiochi