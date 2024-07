Sisal gioca d’anticipo e, primo tra i principali operatori di betting, lancia le Freebet con una promo in occasione della finale di Euro 2024

Giocare d’anticipo, sempre. Come un tiro a giro di Yamal o una rovesciata di Bellingham, protagonisti domenica sera nella finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra. Sisal, è il primo tra i grandi bookmaker, ad andare online con una nuova tipologia di bonus, le Freebet. Questa nuova funzionalità, resa disponibile dall’entrata in vigore, a metà giugno, del Decreto che dispone una maggior flessibilità nelle offerte, permette ai giocatori italiani di avvicinarsi ancora di più a ciò che succede negli altri mercati internazionali.

La Freebet consente ai giocatori di fare le proprie scommesse in modalità gratuita per poi incassare l’eventuale vincita al netto del valore della giocata.

È una tipologia di bonus molto intuitiva poiché è presente sulla giocata e, cosa molto importante, è il cliente che decide se utilizzarla o meno a seconda delle sue esigenze. Per un lancio in grande stile delle Freebet Sisal ha proposto, in occasione della finale di Euro 2024, di premiare la fedeltà dei propri clienti con una promo molto innovativa, nella giornata di giovedì 11 luglio, sulla sfida tra Spagna e Inghilterra. Infatti tutti gli utenti con un conto gioco attivo, che hanno aderito alla promozione, hanno ricevuto una Freebet, il cui valore è stato determinato in base all’anzianità di iscrizione di quest’ultimi a Sisal: 1 euro gratis per ogni anno passato con Sisal.

PressGiochi