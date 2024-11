Singapore. RWS inaugura “Harry Potter: Visions of Magic” il 22 novembre

Il complesso di casinò di Singapore Resorts World Sentosa (RWS) ha stretto una partnership con Warner Bros. Entertainment Inc e Neon Group Ltd per una presentazione interattiva a tema sul

Il complesso di casinò di Singapore Resorts World Sentosa (RWS) ha stretto una partnership con Warner Bros. Entertainment Inc e Neon Group Ltd per una presentazione interattiva a tema sul franchise di intrattenimento “Harry Potter”.

L’esperienza artistica interattiva, Harry Potter: Visions Of Magic, debutterà in Asia al Resorts World Sentosa il 22 novembre, con la prevendita dei biglietti a partire da martedì 5 novembre.

Un comunicato emesso per conto dei partner non ha menzionato per quanto tempo lo spettacolo sarebbe stato ospitato al Resorts World Sentosa. L’attrazione è descritta come un “viaggio autoguidato alla scoperta di alcuni degli angoli più misteriosi del mondo magico”.

È stato annunciato che l’esperienza di Singapore ” durerà circa un’ora ed include dieci ambienti, due dei quali debuttano per la prima volta”. Nel 2025, il parco a tema Universal Studios Singapore, anch’esso con sede al Resorts World Sentosa, una proprietà gestita da Genting Singapore Ltd, aprirà “Ilumination’s Minion Land” basato sul franchise animato “Minions”.

Anche nel mercato di Macao è stato fatto un abbinamento tra intrattenimento non legato al gioco e appeal globale all’offerta complessiva di resort con casinò. Il Londoner Macao, gestito da Sands China Ltd, ha lanciato a dicembre dell’anno scorso una mostra a tema Harry Potter autorizzata dalla Warner Bros.

PressGiochi