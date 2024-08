Silea (TV): 24enne minaccia dipendente sala giochi dopo una pesante perdita alle slot machine

A Silea, in provincia di Treviso, un episodio drammatico ha coinvolto un giovane di 24 anni che, dopo aver perso ingenti somme di denaro alle slot machine, ha minacciato una

A Silea, in provincia di Treviso, un episodio drammatico ha coinvolto un giovane di 24 anni che, dopo aver perso ingenti somme di denaro alle slot machine, ha minacciato una dipendente del locale con un coltello, chiedendole di consegnare il denaro in cassa.

La situazione ha creato grande tensione e la dipendente, presa dal panico, ha avuto un malore. Sorprendentemente, il giovane ha interrotto l’aggressione per soccorrerla e successivamente si è autodenunciato ai carabinieri. Questo gesto di ravvedimento, seppur insolito, non lo ha esonerato dalle conseguenze legali. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla dipendenza dal gioco d’azzardo e sulla necessità di maggiori misure di prevenzione per evitare simili tragedie.

PressGiochi