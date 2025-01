Si conclude la settimana di ICE e Barcellona vince la sfida – fotogallery

Adattarsi ai cambiamenti può sembrare inizialmente complesso, ma ogni trasformazione è guidata da un obiettivo preciso e, una volta abbracciata, può aprire la strada al successo. Questo principio si riflette nella straordinaria crescita di ICE e della manifestazione gemella iGB Affiliate, che hanno saputo trasformare le sfide in opportunità, ospitando il più grande evento annuale dell’industria del gioco d’azzardo.

Salutare Londra, sede storica di ICE, è stato un passo non privo di difficoltà, ma Barcellona ha saputo conquistare il cuore di tutti sin dal primo giorno. Con trasporti rapidi ed efficienti, strutture per l’ospitalità accoglienti e strategicamente posizionate, e una popolazione calorosa e ben organizzata, la città catalana si è rivelata una cornice ideale per un evento di tale portata.

Barcellona ottiene sicuramente un voto positivo, con la Fira Gran Via, sede della manifestazione, che ha rappresentato un cambiamento significativo rispetto al layout di ExCeL London. Con i suoi spazi ampi e moderni, la Fira offre un potenziale enorme, forse anche troppo enorme e per le prossime edizioni richiederà una pianificazione ancora più attenta per garantire un’esperienza ottimale sia agli espositori che ai visitatori. È essenziale che il flusso di partecipanti venga distribuito in modo equilibrato, assicurando che anche gli stand più distanti dall’ingresso principale ricevano la giusta visibilità. Meglio munirsi di scarpe comode!

Una piattaforma globale per leader e innovatori

ICE ha confermato la sua reputazione come il luogo d’incontro definitivo per i decisori ai massimi livelli del settore. Barcellona è stata la sede perfetta per ospitare associazioni di categoria leader, organismi strategici, regolatori, CEO di operatori di primo livello e creatori di giochi, consolidando la reputazione dell’evento come il “Davos del Gioco d’Azzardo”.

Il nuovo World Gaming Forum (WGF), che ha sostituito ICE VOX, riflette l’evoluzione dell’evento verso un format più immersivo e integrato. Il WGF include tre conferenze principali: il World Regulatory Briefing, la nuova Casino & Leaders Conference (in precedenza ICC), e la Esports & Games Conference (precedentemente Esports Betting Conference).

Gioco responsabile e sostenibilità

Giusto spazio al tema del gioco responsabile e sostenibile. La nuova Sustainable Gambling Zone (SGZ), situata nell’area Fast Forward, davanti alla Media City, ha rappresentato un passo avanti significativo nella promozione di pratiche di gioco responsabile con interessanti panel che hanno riscosso ampio interesse.

Le prime edizioni di ICE e iGB Affiliate al Fira Gran Via hanno raggiunto numeri straordinari: 1.000 marchi espositori provenienti da 118 paesi, occupando un totale di 120.000 mq di spazio. Si tratta del più grande evento nella storia dell’industria del gioco d’azzardo, superando i 100.000 mq stabiliti a febbraio 2024.

Stuart Hunter ha dichiarato a PressGiochi: “ICE e iGB Affiliate sono sold-out, e stiamo già gestendo una lista d’attesa per il 2026. Questo riflette non solo il successo del nostro evento, ma anche il nostro impegno verso una crescita sostenibile che si allinei con la costante espansione del nostro pubblico globale.”

Barcellona ha quindi dimostrato di essere una degna erede di Londra, offrendo un mix unico di modernità, efficienza e accoglienza.