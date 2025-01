Serie A: le quote dei big match della ventunesima giornata

Juventus e Milan si affrontano con la vittoria della Vecchia Signora a 2.20; per Fiorentina – Torino i bookies propongono la Viola vittoriosa a 1.75; Atalanta e Napoli si affrontano in uno scontro diretto per lo scudetto con l’1 della Dea atteso a 1.54.

Si apre la ventunesima giornata di Serie A. Sabato 18 gennaio l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro del match che vede la Juventus contro il Milan. La squadra di Motta sogna di raggiungere la zona Champions, essendo al quinto posto con 34 lunghezze; i rossoneri cercano punti e rincorrono la quarta posizione, provando la rimonta dal settimo posto con 31 punti. Per questa partita, i bookmakers di Betsson propongono la Vecchia Signora vittoriosa con il segno 1 dato a 2.20, cifra inferiore al 2, bancato a 3.65; la X è attesa a 3.25. Rispetto alle reti segnate, il Goal è dato a 1.83, il No Goal è atteso a 1.87; l’Under 2,5 è quotato a 1.68, l’Over 2,5 si attesta a 2.06. Per i risultati esatti, l’1-1 è bancato a 6.00; lo seguono l’1-0, proposto a 7.50, e il 2-1, quotato a 9.75.

Questo sabato si terrà anche uno scontro diretto per lo scudetto: Atalanta – Napoli, la terza e la prima in classifica, che si trovano a soli quattro punti di distanza. La Dea è in piena lotta per la zona Champions e in cerca di punti per assicurarsi il successo; gli azzurri sognano di riscattarsi dopo le difficoltà della scorsa stagione. Per questa partita i pronostici di Betsson offrono l’1 della Dea a 2.25, la X viene data a 3.35, mentre il segno 2 è bancato a 3.35. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.70, l’Over 2,5 si attesta a 2.04; il Goal è bancato a 1.81 e il No Goal è quotato a 1.90.

Allo stadio Franchi di Firenze si giocherà Fiorentina – Torino: la Viola si trova in piena lotta per un posizionamento europeo, dal sesto posto con 32 lunghezze; i granata vorrebbero assicurarsi punti per la salvezza, dal dodicesimo posto con 22 punti. I bookies di Betsson propongono la squadra di casa vincente: il segno 1 toscano è infatti quotato a 1.75, decisamente più basso del segno 2 piemontese, che viene dato a 5.40. La X è attesa a 3.55. Il No Goal si attesta a 1.67, il Goal è bancato a 2.04; l’Under 2,5 è dato a 1.62, mentre l’Over 2,5 è proposto a 2.12.

Allo stadio Bentegodi si terrà il match Verona – Lazio, due squadre con obiettivi molto diversi: i primi puntano alla salvezza, i biancocelesti sono invece in gara per la rincorsa all’Europa. I bookies propongono la squadra di Baroni con segno 2 bancato a 1.78, mentre il segno 1 degli uomini di Zanetti è dato più alto a 4.85; la X è attesa a 3.70. Per quel che riguarda i risultati esatti, lo 0-1 è atteso a 6.85, l’1-1 è quotato a 7.00, lo 0-2 è bancato a 8.00.

Questa sera allo stadio Olimpico si sfideranno Roma e Genoa: i giallorossi sono alla ricerca di punti con l’obiettivo di raggiungere il piazzamento europeo; la squadra ligure vorrebbe continuare ad allontanarsi dalle zone calde, essendo all’undicesima posizione con 23 punti. Per questa partita i pronostici vedono gli uomini di Ranieri vincenti con l’1 bancato a 1.54, la X viene data a 4.25, mentre il segno 2 è più alto, quotato a 6.40.

Allo stadio Tardini si affrontano Parma e Venezia: uno scontro diretto per la salvezza, con la squadra di casa al quindicesimo posto e gli uomini di Di Francesco al diciannovesimo. Per questo match i bookmakers offrono la squadra di Pecchia in leggero vantaggio con l’1 proposto a 2.15, mentre il segno 2 e la X sono quotati rispettivamente a 3.25 e 3.75. L’Over 2,5 viene dato a 1.67, l’Under 2,5 si attesta a 2.03; il Goal è bancato a 1.60 e il No Goal è quotato a 2.17.

Favorito anche il Cagliari nella partita contro il Lecce, per la quale i pronostici di Betsson offrono l’1 a 1.97, la X a 3.50 e il 2 a 4.05. Nel match Bologna – Monza è prevista una vittoria di casa: per questa partita il segno 1 è quotato a 1.63, il 2 è dato a 5.90. la X è bancata a 3.90.

La partita Como – Udinese vede pronosticata la vittoria degli uomini di Fabregas: l’1 è quotato a 2.05, la X è data a 3.45, mentre il segno 2 è bancato a 3.75. Per Inter – Empoli si attendono i Campioni d’Italia in carica vincenti con l’1 dato a 1.24, la X quotata a 6.70, mentre il segno 2 viene proposto decisamente più alto, a 12.00.

PressGiochi