Serie A. Fonseca è il tecnico più a rischio dell’intero campionato

Il pareggio con la Lazio, e gli strascichi del caso Leao-Theo Hernandez, pesano non poco sul destino di Paulo Fonseca sebbene, dall’inizio della stagione, siano passate appena tre giornate. Il tecnico del Milan, due punti conquistati nei primi 270 minuti di Serie A, ha avuto il peggior avvio degli ultimi 40 anni in casa rossonera. Nonostante la fiducia della società, e in particolare di Ibrahimovic che lo ha scelto, Fonseca rimane sulla graticola perché, secondo gli esperti Sisal, difficilmente “mangerà il panettone”. L’ex mister, tra le altre, di Lille e Roma è il maggior candidato dell’intera Serie A a un addio entro Natale, un’ipotesi offerta a 1,65. L’ultimo avvicendamento in panchina, in casa Milan, è datato 2019 quando Marco Giampaolo durò appena sette giornate, record negativo per il Diavolo, prima di essere sostituito da Stefano Pioli.

Non dormono sonni tranquilli però nemmeno Alessandro Nesta, mister del Monza, ed Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia. In entrambi i casi la quota per

l’addio, a 2,00, è vicinissima a quella di Fonseca il quale però è partito con obiettivi diametralmente opposti ai due colleghi.

A proposito di Monza, il salto di Raffaele Palladino dall’U-Power Stadium al Franchi di Firenze è stato, per il momento, molto complesso tanto che una separazione entro Natale dai viola si gioca a 3,50.

Tra le big non corrono rischi Simone Inzaghi, Thiago Motta, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini mentre non possono abbassare la guardia i condottieri delle due

romane, Daniele De Rossi e Marco Baroni. Se l’addio dell’ex capitano giallorosso è dato a 6,00, si scende ancora per l’attuale tecnico della Lazio tanto che un cambio sulla panchina biancoceleste pagherebbe 5 volte la posta.

