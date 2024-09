Sequestro da 170mila euro all’imprenditrice delle slot machine di Afragola

A seguito di un’articolata attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, questa mattina il personale del Gruppo Frattamaggiore della Guardia di Finanza e della Sezione di Polizia Giudiziaria, Aliquota Guardia di Finanza, istituita presso la stessa Procura, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di una imprenditrice di Afragola.

Al termine del processo, la suddetta imprenditrice, attiva nel settore del gioco telematico tramite slot machine ad Afragola e incaricata di pubblico servizio come subconcessionaria per conto dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), è stata condannata dal Tribunale di Napoli Nord (Prima Sezione Penale, Collegio B) per il reato di peculato. Durante il periodo compreso tra febbraio e giugno 2016, si era infatti appropriata di somme pari a 177.158,13 euro, che deteneva per il suo ruolo e che erano destinate al Prelievo Erariale Unico (PREU) e/o alla tassazione sulle vincite.

Il sequestro, finalizzato alla confisca dei proventi del reato, è stato disposto dal Tribunale su richiesta della Procura, che ha accertato la responsabilità dell’imputata.

PressGiochi