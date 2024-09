Scompare Emilio Petrone, ex ad di Sisal, in un incidente sulla A15

Il manager salernitano Emilio Petrone è deceduto a 61 anni in un tragico incidente stradale avvenuto sull’autostrada A15, nel tratto tra Pontremoli e Berceto. Mentre era alla guida della sua auto sportiva, una Donkervoort, Petrone ha perso il controllo del veicolo, che si è schiantato contro il guardrail. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, l’uomo è morto sul colpo. Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri mezzi nell’incidente. La Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini, che stanno vagliando diverse ipotesi, tra cui quella di un malore improvviso.

Nato a Salerno e trasferitosi a Milano, Emilio Petrone ha avuto una brillante carriera in ruoli dirigenziali ai vertici di alcune delle più importanti aziende internazionali. Dopo una laurea in Economia e un master in Marketing e Finanza, ha iniziato il suo percorso professionale in Ferrero, per poi passare a Unilever e successivamente ricoprire incarichi di crescente responsabilità. Tra i suoi ruoli più rilevanti, quello di amministratore delegato di Mattel, dove ha gestito le operazioni per l’Italia e altre aree internazionali, e, più di recente, in Sisal e Mooney.

“Emilio Petrone – scrive oggi Sisal – per tanti anni è stato nostro Amministratore Delegato: grazie alla sua visione ha trasformato Sisal in un’azienda innovativa, capace di diventare un punto di riferimento per tutto il settore. Anche negli ultimi anni come Consigliere di Amministrazione non ci ha mai fatto mancare la sua passione: è sempre stato pronto a sostenere le sfide e a trasmettere il suo entusiasmo.

In un momento così doloroso, vogliamo essere vicini alla sua famiglia con profondo affetto. Oggi perdiamo una persona speciale e a cui, tutti noi, dobbiamo tanto.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause esatte dello schianto.

