Scommesse: il football americano uno degli sport preferiti degli scommettitori nel Regno Unito

Si dice spesso che il football americano sia lo sport degli Stati Uniti; un’opinione supportata da ricerche che mostrano come più della metà della popolazione statunitense creda che il football americano rappresenti questa definizione. Non è quindi sorprendente che, dopo aver consolidato la sua posizione come lo sport principale negli Stati Uniti, la National Football League (NFL) abbia intensificato i suoi sforzi per globalizzare il football americano negli ultimi anni, portandolo a nuovi pubblici in tutto il mondo attraverso la crescente serie di partite internazionali.

Quest’anno saranno in totale cinque: Rio De Janeiro lo scorso settembre, Monaco lo scorso weekend, che hanno racchiuso le tre partite di Londra che si sono svolte in ottobre allo stadio all’avanguardia del Tottenham Hotspur. Si è ipotizzato che questo numero possa arrivare fino a 16 partite in città straniere, con otto previste per la prossima stagione e voci di un pacchetto di diritti media personalizzato da 1 miliardo di dollari in lavorazione.

Quindi, queste partite internazionali stanno aiutando a generare nuovo supporto per la NFL in mercati target come il Regno Unito? Prendendo le scommesse sportive come forte indicatore dell’interesse dei consumatori, nuovi dati di Paddy Power mostrano che la NFL ha avuto successo nel suo obiettivo, con il football americano che è ora il terzo sport più popolare su cui scommettere per i clienti attivi del marchio nel Regno Unito e in Irlanda fino a oggi, dopo il calcio e le corse di cavalli. Questo è un miglioramento rispetto al decimo posto del 2019, solo cinque anni fa, e supera sport globali ben consolidati e popolari come golf, boxe e tennis.

David Curran, Responsabile Commerciale di Paddy Power, uno dei principali marchi di Flutter nel Regno Unito, con una forte tradizione nelle scommesse sportive, elenca quattro fattori chiave – “la crescita organica dell’interesse per la NFL, un’offerta di prodotti migliorata, l’effetto positivo derivante dalla crescita dell’attività calcistica e il nostro rinnovato focus strategico sulla NFL” – alla base di questo cambiamento.

Il primo fattore di crescita per il mercato delle scommesse NFL nel Regno Unito è probabilmente legato all’aumento dell’audience televisiva e alla migliore copertura delle partite internazionali della NFL su Sky Sports e altri canali. Le partite londinesi iniziano prima (alle 14:30 GMT), a differenza delle partite tradizionali delle 18:00, il che le rende più accessibili. Con la presenza della NFL sui canali TV del Regno Unito da diversi anni, c’è una maggiore consapevolezza dei giochi a Londra tra i clienti di Paddy Power nel Regno Unito e in Irlanda.

Di conseguenza, il numero di clienti attivi che scommettono sulle partite di Londra è aumentato del 25% e le puntate del 30%, superiori alla crescita complessiva dell’NFL (21% di clienti attivi e 25% di puntate rispetto al 2023). Questo aumento dell’interesse suggerisce che i clienti si stiano abituando agli orari di inizio anticipati rispetto ai tradizionali orari delle partite serali.

I clienti di Paddy Power beneficiano anche degli investimenti e dell’innovazione nei prodotti NFL di FanDuel negli Stati Uniti, che offrono una vasta gamma di mercati su squadre e giocatori. Grazie alla piattaforma di scommesse globale di Flutter, le innovazioni vengono trasferite rapidamente anche su Paddy Power, il che ha portato a un aumento della percentuale di scommesse sui “BetBuilders” (scommesse combinate su una sola partita) dal 29% nel 2023 al 34% nelle prime settimane della stagione 2024.

Inoltre, la competenza di Flutter nella gestione dei rischi e nelle operazioni di trading rafforza ulteriormente l’offerta per i clienti NFL a livello globale, con circa 100 specialisti che supportano FanDuel dalla sede di Dublino.

Infine, molti clienti di Paddy Power, noti per essere appassionati di calcio, stanno mostrando un crescente interesse per il football americano. Questo ha portato a una maggiore attività promozionale sulla NFL, utilizzando strumenti innovativi come il BetBuilder di Paddy Power. Con un contratto che prevede almeno due partite della NFL a Londra ogni anno fino al 2029, la popolarità del football americano tra i scommettitori britannici è destinata a crescere ulteriormente.

Il mercato delle scommesse NFL nel Regno Unito sta crescendo grazie alla maggiore visibilità delle partite di Londra, all’innovazione nei prodotti di scommesse e alla crescente affinità tra il football americano e il calcio. Con l’incremento delle scommesse su partite anticipate e l’evoluzione dell’offerta di scommesse tramite BetBuilders, l’interesse per la NFL tra i scommettitori del Regno Unito è destinato a continuare ad aumentare.

