SBC Summit 2024, l’evento si svolgerà a Lisbona dal 24 al 26 settembre

La conferenza e mostra SBC Summit riunisce i leader globali delle scommesse sportive e dell’iGaming per plasmare il futuro del settore, condividere approfondimenti e stabilire connessioni influenti. Precedentemente noto come SBC Summit Barcelona, ​​SBC Summit si svolgerà da 24 al 26 settembre 2024 a Lisbona, e presenterà una sede ampliata per accogliere senza sforzo la sostanziale crescita dell’evento. Continuando la stimata esperienza di SBC, caratterizzata da incrollabile qualità ed eccellenza, questo evento si rivelerà fondamentale per qualsiasi azienda che cerchi di rafforzare le proprie operazioni e aiutare a ridefinire il futuro del gioco.

Con una partecipazione prevista di 25.000 delegati, l’area espositiva del Summit SBC è stata ampliata fino a comprendere l’impressionante superficie di 100.000 metri quadrati. Lo spazio ospiterà oltre 600 marchi di fama mondiale che esporranno le ultime tecnologie all’avanguardia, giochi innovativi e servizi rivoluzionari.

Il piano espositivo sarà diviso in 8 zone distinte, ciascuna individualmente adattata a specifici settori verticali. Questo design meticoloso facilita la navigazione senza sforzo all’interno della vasta esposizione, aiutando al contempo le aziende a individuare i marchi più pertinenti ai loro obiettivi aziendali. Ogni zona vanta il proprio palco per conferenze, un piano espositivo e aree di networking designate, soddisfacendo gli interessi specializzati dei partecipanti in vari settori industriali. Inoltre, la SBC ospiterà il primo vertice dei leader di affiliazione e aggiungerà il vertice ESI al programma del vertice della SBC.

L’ampia conferenza presenterà un elenco senza precedenti di 450 professionisti del settore, offrendo approfondimenti preziosi e prospettive diverse in 7 fasi. L’agenda affronterà argomenti cruciali del settore che comprendono la protezione dei giocatori, i pagamenti, le scommesse sportive, l’iGaming, i casinò e il marketing degli affiliati e presenterà formati di sessione innovativi tra cui tavole rotonde, workshop, discorsi programmatici e altro ancora.

