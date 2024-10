Sassari: sequestrate slot illegali e multe per oltre 60mila euro

Sei slot machine illegali sono state sequestrate dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane, in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna. Gli apparecchi sono stati scoperti in quattro esercizi commerciali

Sei slot machine illegali sono state sequestrate dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane, in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna. Gli apparecchi sono stati scoperti in quattro esercizi commerciali situati nelle province di Sassari, Cagliari e Sud Sardegna. Queste slot machine non erano collegate alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e permettevano di giocare su diverse piattaforme senza le necessarie autorizzazioni.

Le slot, sprovviste di codice identificativo, mostravano a video vari giochi accessibili tramite l’inserimento di denaro. Sono state contestate violazioni alle leggi di pubblica sicurezza, con una sanzione complessiva di 66.000 euro. In caso di mancato pagamento, è prevista la chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni, oltre alla confisca degli apparecchi e delle eventuali somme contenute in essi. Poiché queste apparecchiature operano in totale evasione d’imposta, sarà effettuato anche il calcolo dell’imposta dovuta all’erario.

PressGiochi