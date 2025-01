Sanremo 2025 – Giorgia sempre favoritissima dopo i primi ascolti. Olly sogna l’impresa: il rapper in trionfo all’Ariston a 6,00 su Sisal.it

La 75ª edizione del Festival di Sanremo ha raggiunto una delle sue tappe principali: dopo l’ascolto in anteprima dei brani da parte della stampa, secondo gli esperti Sisal, Giorgia rimane la principale favorita alla vittoria finale, offerta a 4,00. Il suo brano “La cura per me” ha stupito per la sua forte intensità. Olly, dato a 6,00, ha sorpreso positivamente con una performance fresca e coinvolgente: il giovane rapper genovese si candida come principale antagonista della cantautrice romana.

A seguire, appaiati in quota a 7,50, ci sono Achille Lauro e Irama, ormai volti noti della kermesse. Il primo, si presenta sul palco con “Incoscienti giovani” una ballad dalle sonorità anni ‘80, mentre il secondo si muove “Lentamente” verso un possibile successo.

Dopo gli ascolti Rocco Hunt è dato vincente a 9,00, con un brano che sembra riportarlo indietro al 2014 richiamando nelle sonorità la hit “Nu juorno buono”. Elodie, invece, con la sua canzone dalle sonorità elettroniche, potrebbe riservare delle sorprese ma scende nelle anticipazioni della vigilia: il successo della cantautrice è offerto a 16 al pari di Brunori Sas e Noemi.

Decisamente in salita la strada per i Modà e Serena Brancale, entrambi a 100, seguiti dal rapper Emis Killa, alla sua prima partecipazione a Sanremo, e da Rkomi, che ritorna sul palco dell’Ariston con un brano che segue “Il ritmo delle cose”, offerti a 200. Chiude la veterana Marcella Bella il cui primo successo all’Ariston pagherebbe 300 volte la posta.

PressGiochi