Sale giochi a Rimini. CdS, senza strisce pedonali le distanze si allungano

Le distanze tra sale giochi e luoghi sensibili vanno misurate calcolando il percorso pedonale più breve nel rispetto del codice della strada e della sicurezza dei pedoni.

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato che ha respinto l’appello del Comune di Rimini contro una sala giochi posta entro il distanziometro perché troppo vicina ad un istituto scolastico, uno stadio di baseball e una residenza sanitaria assistenziale.

La sala aveva contestato presso il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna le misurazioni effettuate dalla Polizia Municipale.

Come afferma oggi il CdS, la legge regionale n. 5 del 2013 vieta l’apertura di sale da gioco e scommesse, nonché l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo, entro 500 metri da luoghi sensibili come scuole, chiese, impianti sportivi, strutture sanitarie e di aggregazione giovanile. Questa distanza deve essere calcolata seguendo il percorso pedonale più breve.

Il TAR ha stabilito che, per il calcolo della distanza, bisogna considerare le norme sulla sicurezza dei pedoni previste dal Codice della strada e le regole di prudenza comuni. Pertanto, non si può misurare basandosi su comportamenti non sicuri o illegali dei pedoni.

Nel caso specifico, l’attraversamento tra via Scozia e la SS 9 è ritenuto pericoloso a causa dell’assenza di strisce pedonali, della presenza di un semaforo per il solo traffico veicolare, delle quattro corsie di marcia e del traffico intenso.

Il Comune ha sostenuto che, in mancanza di attraversamenti pedonali entro 100 metri, i pedoni possono attraversare la strada perpendicolarmente. Tuttavia, il Collegio ha rilevato che questa norma riguarda solo la liceità del comportamento dei pedoni e non può essere usata per determinare le distanze in modo sicuro.

In conclusione, il calcolo della distanza deve rispettare pienamente le norme del Codice della strada per garantire la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti, senza mettere a rischio la loro incolumità.

PressGiochi