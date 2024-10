Roma-Inter, Inzaghi a caccia di punti nel big match dell’8a giornata. I pronostici di Netwin

La Roma di Ivan Juric fatica a ingranare e non sta riuscendo a sfruttare Paulo Dybala, martoriato dai problemi fisici. Per i giallorossi, fortemente criticati dai tifosi, si preannuncia ora un duro test. Di fronte nell’8a giornata ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi, che ha bisogno di fare punti in un ostico scontro diretto. I nerazzurri non vogliono perdere il treno-scudetto e, dopo una sosta impegnativa, vogliono vincere per restare nella scia del Napoli.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

La Roma è reduce dallo scialbo 1-1 contro il Monza, che aveva seguito la vittoria sofferta sul Venezia e il ko in Svezia contro l’Elfsborg. Una settimana da dimenticare per il neotecnico Juric, già sulla graticola per i tifosi. Servono punti, ma l’ex Toro può sorridere: Dybala ci sarà.

Di fronte ci sarà un’Inter che ha sconfitto 3-2 il Torino, ma non è soddisfatta. I nerazzurri, secondi con 14 punti alle spalle del Napoli, subiscono troppi gol: nove in sette gare. Urge una svolta, già dopo una sosta-nazionali che ha ridotto all’osso la rosa. Inzaghi recupera Barella e, forse, Buchanan.

IL PUNTO SULLA ROMA

La Roma sta vivendo una stagione di transizione, che nessuno si sarebbe aspettato dopo un calciomercato estivo che ha superato di parecchio i 100mln di spesa. De Rossi è stato esonerato dopo pochissime gare, venendo sostituito da uno Juric che non ha stuzzicato l’ambiente ed è stato subito criticato. I giallorossi faticano a ingranare, complici l’assenza di Dybala e la scarsissima forma di Soulé, e hanno inanellato una serie di risultati sorprendenti: dal ko contro l’Elfsborg al pari col Monza, ma non hanno convinto neanche le gare contro Venezia e Bilbao. L’ex Toro è già sulla graticola, con 10 punti in 7 giornate: la piazza rivorrebbe De Rossi, ma difficilmente si farà marcia indietro.

IL PUNTO SULL’INTER

L’Inter si è limitata a puntellare la rosa nella sessione estiva, migliorando la panchina con Zielinski e Taremi, ma sembra risentire dei postumi dello scudetto. I nerazzurri non approcciano le gare di campionato con la dovuta mentalità, come dimostrano il ko nel derby e i pari contro Genoa e Monza (le ultime in classifica), ma soprattutto subiscono troppi gol. Ben nove reti incassate in sette gare, una in più dell’intero girone d’andata del 2023/24. Sommer e Inzaghi hanno strigliato la squadra, che è chiamata a dare subito una risposta. Imperativo non perdere punti dal Napoli, che ha il vantaggio di non giocare le coppe.

PROBABILI FORMAZIONI

Juric ha recuperato Dybala e cercherà di riavere anche El Shaarawy, out invece Saelemaekers. Nel 3-4-2-1 giallorosso Hermoso dovrebbe tornare titolare, riportando Angelino a sinistra. In mezzo Pisilli e Cristante, con Dybala-Pellegrini alle spalle di Dovbyk. Ne farà le spese un opaco Soulé.

Di fronte ci sarà un’Inter che ha recuperato Barella e dovrebbe lanciarlo subito tra i titolari, ricomponendo la mediana con Calhanoglu e Mkhitaryan. Darmian-Dimarco gli esterni, Lautaro-Thuram le punte. Pochissimo spazio al turnover, che si vedrà invece contro lo Young Boys in Champions.

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

La storia non sorride alla Roma, che ha sconfitto l’Inter (a San Siro) solo una volta negli ultimi sette anni. I giallorossi non vincono all’Olimpico dal febbraio 2017 e hanno tanta voglia di rifarsi, ma appaiono sfavoriti. I tipster di Netwin consigliano di puntare sulla vittoria dell’Inter quotata a 1.90, ma anche sull’Over 2.5 quotato a 1.68: le difese non sono in forma.

