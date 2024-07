Renato Ascoli (CEO Global Lottery IGT) nella Lottery Industry Hall of Fame

International Game Technology ha annunciato oggi che Renato Ascoli, CEO della Global Lottery di IGT, sarà introdotto nella Lottery Industry Hall of Fame come membro della Classe del 2024. Ascoli

International Game Technology ha annunciato oggi che Renato Ascoli, CEO della Global Lottery di IGT, sarà introdotto nella Lottery Industry Hall of Fame come membro della Classe del 2024. Ascoli sarà onorato quest’anno durante un evento ospitato dal Public Gaming Research Institute (PGRI) in concomitanza con il World Lottery Summit a Parigi.

“Con quasi 20 anni di esperienza in posizioni di alto livello nei settori della lotteria e del gioco, Renato Ascoli è un dirigente senior affermato la cui leadership è stata fondamentale nel guidare nuovi affari e innovazione,” ha dichiarato Vince Sadusky, CEO di IGT. “Renato ha una straordinaria capacità di identificare e realizzare opportunità di crescita aziendale, e i suoi contributi beneficeranno l’industria della lotteria per molti anni a venire. IGT si congratula con Renato per la sua meritata introduzione nella Lottery Industry Hall of Fame di quest’anno.”

“Sono incredibilmente onorato di essere introdotto nella Lottery Industry Hall of Fame della Classe del 2024,” ha detto Ascoli. “Lavorare nell’industria delle lotterie con molti grandi leader e innovatori è stato un privilegio assoluto. Il futuro dell’industria delle lotterie è luminoso e non vedo l’ora di aiutare i nostri clienti a spingere la modernizzazione delle lotterie a livello mondiale, continuando a generare fondi per cause filantropiche.”

Nel suo ruolo attuale, Ascoli è responsabile delle vendite e delle operazioni globali della lotteria e della iLottery, dello sviluppo dei prodotti e delle vendite, nonché della tecnologia e del supporto per i più di 90 clienti della lotteria di IGT in tutto il mondo. Dalla fusione di GTECH e IGT nel 2015, Ascoli ha guidato con successo sia le unità aziendali Global Lottery che Global Gaming per la società. Alcuni dei risultati chiave durante il suo mandato includono il lancio delle scommesse sportive con la Rhode Island Lottery, la partnership con la Mississippi Lottery per avviare le operazioni, il dispiegamento di terminali della lotteria nei negozi Walmart e il lancio del gioco di estrazione proprietario di IGT, Cash Pop™, che è ora attivo in oltre 15 giurisdizioni.

Ascoli ha precedentemente operato come Direttore Generale di GTECH S.p.A. (precedentemente noto come Lottomatica Group S.p.A. e Lottomatica S.p.A.) e Presidente di GTECH Products and Services, dove era responsabile della supervisione della progettazione, sviluppo e consegna di piattaforme, prodotti e servizi all’avanguardia. Inoltre, è stato Capo delle Operazioni Italiane, in cui era responsabile della direzione strategica e delle operazioni delle attività italiane dell’azienda.

Durante il suo mandato alla guida di Lottomatica, una delle più grandi lotterie del mondo, Ascoli ha sostenuto il lancio del marchio Gratta e Vinci in Italia. Inoltre, è stato strumentale nell’ottenere la concessione esclusiva del Lotto in Italia con un consorzio guidato da IGT, Lottoitalia S.r.l. Il Lotto Italiano e i suoi giochi associati 10eLotto e MillionDAY sono tra i giochi più popolari e di successo in Italia.

La Lottery Industry Hall of Fame è stata fondata da PGRI nel 2005 come mezzo per onorare coloro che hanno fatto di più per rendere l’industria della lotteria il grande successo che è oggi. L’adesione è riservata ai professionisti della lotteria che hanno promosso l’eccellenza e l’integrità durante le loro carriere. Ogni anno, gli ex membri nominano e votano i destinatari finali.

