Regole tecniche del gioco online: ADM presenta l’infrastruttura della nuova rete

L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli è impegnata in questi mesi ad elaborare le nuove regole tecniche e amministrative del nuovo bando di gara per le concessioni del gioco a distanza.

Un primo incontro si è tenuto questa mattina tra ADM e operatori per iniziare a tracciare le linee guida ma anche gli aspetti fondamentali di queste regole tecniche in modo da far capire all’industria e al mondo della produzione dove l’Agenzia sta andando.

Una delle linee direttrici che guida l’operato dell’Amministrazione è l’aumento della sicurezza della infrastruttura, delle certificazioni, affinché tutto quello che confluisce nella rete sia sicuro e certificato.

L’obiettivo quindi di questo primo incontro è stato quello di presentare l’architettura studiata da ADM per la nuova rete del gioco online. Sicurezza, conoscenza sono le due parole chiave che stanno guidando il lavoro di ADM.

Secondo la struttura immaginata dall’Agenzia, ciascun concessionario dovrà dotarsi di un ‘Sistema del concessionario’ che verrà sottoposto a verifica tramite Organismi di Verifica e certificazioni ADM. Esso comprende diversi sistemi di gioco, in base alle tipologie di gioco offerte dal concessionario.

Il ‘Sistema del concessionario’ comprenderà anche un ‘Sistema di presentazione dell’offerta di gioco’ e il ‘Sistema dei conti gioco’.

Il ‘Sistema di presentazione dell’offerta di gioco’ e il ‘Sistema dei conti gioco’ dovranno essere di ciascun concessionario.

All’interno dei vari sistemi di gioco, si prevede la piattaforma del gioco e l’applicazione che permette la fruizione del gioco. Poi c’è il Sistema di accettazione del concessionario che è collegato tramite la rete al sistema centralizzato.

Sui giochi di abilità, ad esempio, i sistemi di gioco potranno essere diversi, con la presenza dei produttori che andrà sottoposto a verifica e certificazione.

I sistemi di gioco sono separati, all’interno del ‘Sistema del concessionario’ ci sarà un sistema di gioco per ciascuna tipologia di gioco.

E’ comunque sempre il sistema del Concessionario che nella sua interezza viene sottoposto a certificazione che sarà una sola.

Il concessionario (X), nel modello base, avrà il Sistema di presentazione dell’offerta di gioco e il Sistema dei Conti di gioco e questo sarà sottoposto a certificazione rilasciata da ADM. Il concessionario tramite i protocolli di comunicazione comunicherà con il sistema centralizzato Sogei. L’Anagrafe dei conti di gioco sarà gestita dal concessionario all’interno del proprio sistema dei conti di gioco.

Secondo Caso: nel caso in cui il concessionario X si trasformi in un fornitore di servizi, mettendo a disposizione di un altro operatore Y una tipologia di gioco, quest’ultimo operatore Y dovrà avere un proprio ‘Sistema di presentazione dell’offerta’ e un ‘Sistema dei conti di gioco’ propri, senza poter usufruire di quelli del concessionario/fornitore X. Nella fase di certificazione verrà solamente verificata l’integrazione tra i sistemi dei due operatori. Eventuali modifiche all’offerta di gioco oggetto della fornitura dovranno essere realizzate dal concessionario/fornitore.

Il concessionario X che decida di fornire servizi quindi dovrà ottenere una certificazione apposita come fornitore di servizi nell’ambito del processo di certificazione da mettere a disposizione dei propri clienti.

Come spiega meglio nel dettaglio il dr Mattia Costanzo coordinatore del gruppo regole tecniche, il concessionario X fornitore di servizi non mette a disposizione il proprio sistema di gioco, come appunto vietato dalla legge, ma ne fa uno per il concessionario Y.

Ma che cos’è il ‘Sistema dei Conti di gioco’?

Il sistema dei conti di gioco del concessionario è l’insieme delle funzionalità del sistema del concessionario per la gestione del conto di gioco dell’utente e che formano la principale interfaccia per la movimentazione e modifica del conto stesso. E’ il core business di un concessionario di giochi online. ADM annuncia che andrà a migliorare quella che è la conoscenza da parte dell’Agenzia dei saldi di gioco.

Il Sistema di Presentazione dell’Offerta di Gioco,

è formato dal sito e le app fruite dal giocatore per accedere all’offerta di gioco ovvero le funzionalità grafiche che permettono di accedere ai moduli di registrazione e login dell’utente, la navigazione tra i prodotti di gioco e l’accesso alle interfacce grafiche delle applicazioni di gioco.

il sistema dei conti di gioco colloquia tramite protocollo PACG con il sistema centralizzato;

4. il sistema del concessionario deve gestire il proprio sistema dei conti di gioco;

5. il concessionario presenta ad ADM il sistema dei conti di gioco come componente del sistema del

concessionario da verificare.

SITO – APP

Il concessionario deve indicare il dominio di primo livello nazionale su cui viene reso disponibile il sito internet, direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e utilizzato per l’accesso dei giocatori all’erogazione dei servizi dedicati all’offerta di gioco. Resta il divieto previsto dalla norma alle SKIN.

Il concessionario deve inoltre descrivere le app che consentono l’accesso all’offerta di gioco, collegate alla propria concessione, tramite dispositivi mobili.

