Regno Unito, BGC: la Safer Gambling Week ha stabilito un nuovo record nella promozione del gioco responsabile

La Safer Gambling Week 2024 ha raggiunto nuovi record sui social media, generando oltre 60 milioni di impressioni sulle principali piattaforme come X, Facebook, LinkedIn e Instagram.

I dati pubblicati dopo il successo della campagna di quest’anno, che si è svolta dal 18 al 24 novembre, hanno rivelato un enorme aumento del 21% rispetto all’anno precedente.

Nel frattempo, un gran numero di parlamentari senior di diversi partiti, tra cui la ministra per il gioco d’azzardo Baroness Fiona Twycross e diversi ministri dell’opposizione, tra cui il segretario ombra del DCMS Stuart Andrew MP, hanno anche espresso il loro sostegno alla campagna innovativa.

L’evento di quest’anno ha visto anche il pieno supporto del regolatore indipendente, la Gambling Commission, e del suo amministratore delegato, Andrew Rhodes.

Tra i club calcistici di rilievo che hanno sostenuto la Safer Gambling Week 2024 ci sono le squadre della Premier League Tottenham Hotspur, Aston Villa e Southampton, garantendo che milioni di tifosi fossero raggiunti dal messaggio della Safer Gambling Week.

La campagna ha anche registrato oltre mezzo milione di visite al sito web della Safer Gambling Week, che fornisce indicazioni su aiuti e consigli per coloro che potrebbero essere in difficoltà, offrendo anche informazioni sugli strumenti per un gioco più sicuro, come i limiti di deposito e le pause temporanee.

L’obiettivo della Safer Gambling Week, che si svolge ormai da otto anni, è avviare una conversazione nazionale tra il personale, i clienti e le loro famiglie e amici, sul gioco responsabile, nonché evidenziare la varietà di strumenti disponibili per aiutare le persone a mantenere il controllo sul loro gioco.

Il CEO del BGC, Grainne Hurst, ha dichiarato: “Questi risultati eccezionali e record dimostrano ancora una volta che la nostra industria è seria nel promuovere gli strumenti di gioco sicuro disponibili per i clienti e nel segnalare l’aiuto e il supporto disponibili per chi ne ha bisogno. Pur aspettando i dettagli sul numero di persone che utilizzano gli strumenti di gioco sicuro, gli anni passati ci hanno mostrato che un aumento delle impressioni sui social media ha portato a un aumento dell’uso di strumenti popolari – come le pause temporanee e i limiti di deposito – che esistono solo nell’industria regolamentata.”

“Grazie alla Safer Gambling Week, possiamo essere certi che milioni di persone siano meglio informate su come possono divertirsi in modo sicuro con il loro hobby, un risultato di cui tutta l’industria può essere orgogliosa. Come ho detto all’inizio della settimana, il nostro impegno per un gioco sicuro non è solo per una settimana dell’anno. È la nostra missione per ogni settimana dell’anno.”

La campagna della Safer Gambling Week, organizzata dal Betting and Gaming Council, BACTA e Bingo Association, ha visto una grande spinta di messaggi sul gioco sicuro sia online che in luoghi fisici, con l’obiettivo di avviare una conversazione nazionale sul gioco responsabile.

La campagna è stata anche supportata da una serie di eventi, tra cui l’EGR Safer Gambling Forum, che ha fornito un’opportunità per il nostro settore di condividere conoscenze e best practice sul gioco sicuro, ascoltando aggiornamenti dalle organizzazioni di beneficenza che si occupano di gioco sicuro.

EPIC Global Solutions ha anche organizzato un webinar dal vivo, approfondendo il tema spesso tabù di come e perché i problemi di gioco d’azzardo tra le donne spesso passano inosservati.

Ogni mese circa 22,5 milioni di persone in Gran Bretagna si divertono con una scommessa, sulla lotteria, nelle agenzie di scommesse, nei casinò, nelle sale bingo e online, e la stragrande maggioranza lo fa in modo sicuro e responsabile.

L’ultima indagine per l’Inghilterra ha stimato che lo 0,4% della popolazione adulta sono giocatori problematici.

