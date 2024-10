Regno Unito. BGC avverte che l’aumento delle tasse può rafforzare il mercato illegale del gioco d’azzardo

L’organismo britannico Betting and Gaming Council ha avvertito che ulteriori aumenti delle tasse sul settore del gioco minacciano di rafforzare il mercato nero del gioco d’azzardo illegale, riducendo significativamente i fondamentali contributi economici del settore regolamentato.

Esaminato il bilancio, le nuove cifre compilate dai principali consulenti EY confermano che i membri del BGC generano 6,8 miliardi di sterline per l’economia supportando al contempo 109.000 posti di lavoro.

Il settore regolamentato delle scommesse e del gioco rappresenta un pilastro vitale al settore del tempo libero e del turismo attraverso i casinò e un numero crescente di posti di lavoro nelle città di Stoke, Leeds, Sunderland, Warrington, Nottingham e Newcastle Under Lyme.

Ma gli aumenti delle tasse, uniti agli impatti del White Paper dell’anno scorso sulla riforma del gioco d’azzardo e alla minaccia del crescente mercato nero del gioco d’azzardo non sicuro e non regolamentato, potrebbero minare questo investimento continuo minacciando al contempo la crescita e l’occupazione.

Secondo i dati governativi precedenti, le misure del White Paper costeranno al settore circa 1 miliardo di sterline. Mercati europei comparabili hanno aumentato le tasse sugli operatori regolamentati ed è stato notato un aumento immediato del gioco d’azzardo del mercato nero, che non paga tasse, non contribuisce allo sport e non si impegna a proteggere i giocatori.

Uno studio recente commissionato dal BGC ha scoperto che 1,5 milioni di britannici puntano ogni anno fino a 4,3 miliardi di sterline sul mercato nero del gioco d’azzardo illegale e non regolamentato.

Il CEO di BGC, Grainne Hurst ha affermato: “Il nostro settore è a un bivio visto che cerchiamo di implementare le misure contenute nel White Paper e di dare inizio a una nuova era di stabilità e crescita in modo da poter continuare a dare contributi economici significativi al paese.

“Dopo così tanti anni di incertezza, questo settore ha bisogno di stabilità per fornire investimenti sostenibili e non di ulteriori cambiamenti che minacciano di annullare tale contributo”.

“Ogni nuova tassa ora, a qualsiasi livello, in questa fase critica rischia di minare quel buon lavoro, dando al contempo una spinta alla minaccia in agguato del mercato nero, che è pronto a risucchiare i clienti scontenti sensibili a qualsiasi degradazione dell’offerta che ricevono nel settore regolamentato. “I clienti sono stati duramente colpiti per anni, con un’estrema pressione sul denaro che hanno lasciato nelle loro tasche, una volta pagate bollette e tasse, per godersi i loro hobby. Non vogliamo vedere aumentare la pressione sui lavoratori. “Le scommesse e il gioco regolamentati rimangono un passatempo molto popolare in questo paese, apprezzato in sicurezza dalla stragrande maggioranza. Questo investimento ha un impatto positivo anche su altri settori, con i membri del BGC che investono milioni negli sport leader mondiali della Gran Bretagna. “Vogliamo collaborare con il governo per vedere le normative giuste e proporzionate e un regime fiscale stabile, che non colpisca i clienti, non aumenti l’attrattiva degli operatori illegali, non metta a rischio posti di lavoro, ma al contrario rispetti il ​​nuovo programma di crescita del governo”. Il White Paper, definito un momento di riforma “una volta in una generazione”, ha annunciato misure tra cui un difensore civico per migliorare i ricorsi dei consumatori, nuovi limiti di puntata online, modesti piani di modernizzazione dei casinò e una nuova imposta per finanziare i servizi di prevenzione e trattamento della ricerca (RPT) per affrontare il gioco d’azzardo problematico e i danni correlati al gioco d’azzardo. I membri del BGC hanno donato volontariamente oltre 170 milioni di sterline a questo lavoro negli ultimi quattro anni, sostenendo una rete matura di enti di beneficenza indipendenti, di cui 50 milioni di sterline solo l’anno scorso. Si prevede che la nuova imposta RPT statutaria raccoglierà 100 milioni di sterline all’anno quando verrà introdotta. I membri del BGC contribuiscono inoltre con circa 100 milioni di sterline all’anno all’imposta sulle scommesse sulle corse di cavalli per migliorare l’allevamento, far progredire la scienza veterinaria nello sport e contribuire al miglioramento più ampio delle corse di cavalli. La nuova ricerca di EY ha anche tracciato le tendenze nel settore, confermando che il rendimento lordo del gioco d’azzardo dalle scommesse e dai giochi online è rimasto stabile, pur evidenziando le notevoli pressioni a cui devono far fronte i bookmaker e i casinò. Il numero di casinò è diminuito negli ultimi anni, da 156 nel 2019 a 117 ora, inclusa la perdita di cinque casinò di fascia alta. Attualmente ci sono anche 5.870 allibratori nel Regno Unito, con 2.485 chiusure dal 2019, una riduzione del 28 percento, provocata da cambiamenti normativi e dagli effetti persistenti della pandemia di Covid.

Il BGC ha precedentemente chiesto al governo di introdurre i modesti ma fondamentali piani di modernizzazione necessari al settore terrestre per competere e offrire ai consumatori l’esperienza che si aspettavano.

Oltre al più ampio contributo economico, i membri del BGC investono molto nello sport. Le corse di cavalli fruttano circa 350 milioni di sterline all’anno, mentre la English Football League e i suoi club ne ricevono 40 milioni, e lo snooker, le freccette e il rugby league ne ricevono più di 12,5 milioni. Ogni mese circa 22,5 milioni di persone in Gran Bretagna si divertono a scommettere e la stragrande maggioranza lo fa in modo sicuro e responsabile. La più recente indagine sulla salute dell’NHS per l’Inghilterra ha stimato che lo 0,4 percento della popolazione adulta è composta da giocatori problematici.

PressGiochi