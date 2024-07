Regno Unito: avviata indagine sulle abitudini dei giocatori d’azzardo

La Gambling Commission ha fornito chiarimenti riguardo al formato del nuovo Gambling Survey for Great Britain (GSGB). Ha annunciato che il primo rapporto annuale sul GSGB, che sarà pubblicato il

La Gambling Commission ha fornito chiarimenti riguardo al formato del nuovo Gambling Survey for Great Britain (GSGB). Ha annunciato che il primo rapporto annuale sul GSGB, che sarà pubblicato il 25 luglio, si baserà su dati raccolti da 10.000 risposte in due fasi tra luglio 2023 e febbraio 2024. Tuttavia, i futuri rapporti annuali si baseranno su 20.000 risposte raccolte in quattro fasi durante l’anno solare.

Il regolatore ha condotto due anni di test pilota sulle metodologie per sviluppare il nuovo formato per il sondaggio sulla prevalenza del gioco d’azzardo, che viene effettuato indipendentemente dal National Centre for Social Research (NatCen) e dall’Università di Glasgow.

L’obiettivo è fornire agli stakeholder “informazioni di alta qualità sulle abitudini di gioco, scommesse e gioco, sugli atteggiamenti e sui danni vissuti dalla popolazione adulta in Gran Bretagna”.

Per quanto riguarda il rapporto inaugurale di questo mese, la Fase 1 è un campione rappresentativo di 4.801 adulti intervistati da luglio a novembre 2023. La Fase 2 è un campione rappresentativo di 5.003 adulti intervistati tra novembre 2023 e febbraio 2024.

Entrambi i sondaggi utilizzano la Short Warwick Edinburgh Mental Wellbeing Scale (SWEMWBS). Per i ricercatori, la commissione ha pubblicato un punteggio metrico SWEMWBS di 22,8 per la Fase 1 e di 22,9 per la Fase 2.

Helen Bryce, responsabile delle statistiche della Gambling Commission, ha dichiarato: “Combinando le risposte raccolte in più fasi, saremo in grado di approfondire come le risposte variano tra i diversi sottogruppi della popolazione e pubblicheremo anche più dati nel rapporto annuale sulle conseguenze del gioco d’azzardo.”

A febbraio, una revisione indipendente guidata da Patrick Sturgis, professore alla London School of Economics, ha concluso che la nuova metodologia del sondaggio push-to-web era “esemplare in tutti gli aspetti”. La revisione mirava a valutare l’efficacia della nuova metodologia del sondaggio rispetto agli approcci precedenti.

