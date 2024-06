Regione Puglia: il Consiglio vuole i dati sulla dipendenza da gioco d’azzardo

Si terrà mercoledì mattina presso la III commissione Sanità del Consiglio regionale della Puglia l’audizione richiesta dal consigliere Galante, del presidente della Giunta regionale, del dirigente del Servizio strategie e governo assistenza alle persone in condizioni di fragilità del Dipartimento Salute Elena Memeo e del dott. Maurizio Fiasco, sociologo esperto della Consulta Nazionale antiusura e componente dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, sul tema: “dati sul contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e del fenomeno della dipendenza grave in Puglia”.

PressGiochi