PRAGMATIC PLAY, BIG BASS VEGAS DOUBLE DOWN DELUXE IN ESCLUSIVA SU LOTTOMATICA E GOLDBET

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Lottomatica e Goldbet fino al giorno 14 Ottobre.

Il famoso pescatore si avventura nella Sin City con Big Bass Vegas Double Down Deluxe.

Passando dalla tranquilla vita di mare alla frenetica Las Vegas, questa slot 5×3 vede una serie di simboli al neon riempire il tabellone con il ritorno dell’iconico Pescatore, che funziona come simbolo di raccolta per i premi in denaro e come Wild per aiutare a formare combinazioni vincenti.

Sono necessari almeno tre simboli Scatter per accedere al bonus, dove vengono assegnati fino a 25 giri gratuiti. Tuttavia, colpire due Scatter può innescare una funzione casuale che ne fa uscire un terzo.

Cosa aspettarsi:

Durante il round bonus, l’atterraggio di un simbolo di raccolta senza valore in denaro sulla griglia attiva la funzione Dinamite, che sostituisce i rulli inferiori con denaro.

La funzione Bazooka si attiva quando il Pescatore atterra senza pesci sui rulli e può sostituire qualsiasi simbolo con un simbolo in denaro.

Altri 10 giri gratuiti possono essere riattivati con ogni quarto Pescatore raccolto, che aggiunge anche un moltiplicatore di 2x, 3x e 10x per il rigioco finale.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi