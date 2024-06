Pragmatic Play, Big Bass Mission Fishin’ in esclusiva su Snai

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su SNAI fino al 18 Luglio.

L’ultimo capitolo della famosissima serie Big Bass prevede che i giocatori vadano alla ricerca di vincite facendo atterrare tre o più simboli corrispondenti su una linea di pagamento, fatta eccezione per il lussuoso motoscafo, che paga quando ne atterrano due. L’ aspettativa aumenta quando tre o più Scatter pesce atterrano in qualsiasi punto dei rulli, dando ai giocatori la possibilità di scegliere tra giri gratuiti o una partita bonus Stack the Cash.

I giri gratuiti sono dotati di modificatori aggiuntivi, tra cui più Wilds e giri extra, mentre scegliendo la funzione Stack the Cash entrano in gioco robo-crabs e monete di pesce. I respin vengono assegnati ogni volta che una moneta pesce atterra, e tutti i valori monetari vengono raccolti quando non ci sono più respin.

Cosa aspettarsi:

Il round di giri gratuiti prevede quattro livelli, con un moltiplicatore di denaro che aumenta a ogni livello fino a 10x.

I pesci possono contenere valori fino a 5.000x e vengono raccolti da ogni pescatore in vista durante il bonus.

Alle monete di pesce Stack the Cash viene assegnato un valore casuale fino a 25x la puntata, mentre le bombe raddoppiano il valore di tutte le monete di pesce su quel rullo.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi