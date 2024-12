Playtech, Pragmatic Play ed Evolution: un trio d’eccellenza per il Live Casinò di Betsson

Betsson ha lavorato duramente in questo 2024 per assicurare una significativa espansione della propria offerta di Live Casinò grazie alla partnership con tre tra i più prestigiosi provider del settore: Playtech, Pragmatic Play ed Evolution. Questa scelta strategica mira a offrire agli users un’esperienza di intrattenimento unica, coinvolgente e di altissima qualità.

L’integrazione di questi tre colossi dell’industria del Live Casinò consente a Betsson di mettere a disposizione della propria community una gamma di giochi in diretta più ricca e diversificata che mai; ogni provider porta con sé caratteristiche uniche che valorizzano ulteriormente l’offerta della piattaforma.

La prima new entry per StarCasinò è Playtech, un provider conosciuto per le sue tecnologie all’avanguardia e per offre l’offerta di titoli live dalle grafiche mozzafiato, interfacce intuitive e croupier professionisti, per un’esperienza di gioco immersiva e senza compromessi.

Sinonimo di qualità nell’ambito dell’iGaming, Pragmatic Play arricchisce il portfolio di Betsson con giochi live di qualità premium, tra cui roulette, blackjack e game show interattivi, progettati per coinvolgere e intrattenere ogni tipo di giocatore.

Pioniere del Live Casino, Evolution è la terza novità introdotta per la fine dell’anno 2024, e continua a definire nuovi standard nel settore grazie alla sua vasta gamma di titoli esclusivi e format innovativi che combinano elementi tradizionali e moderni del gaming.

Con questa collaborazione, Betsson ribadisce il proprio impegno nel fornire ai suoi fedeli appassionati un servizio all’altezza delle aspettative più elevate. “Siamo entusiasti di collaborare con Playtech, Pragmatic Play ed Evolution,” ha commentato Fabio Denegri, Head of Gaming & Sports Italia in Betsson Group. “Grazie a questa sinergia, siamo in grado di offrire un’esperienza di Live Casino` che soddisfa le esigenze di tutti, garantendo qualità, varietà e divertimento senza eguali.”

Dai classici intramontabili come la roulette e il blackjack, fino ai più innovativi game show, l’esperienza di intrattenimento è ora più ampia, completa e accessibile che mai: visita il sito e scopri di più su Betsson!

PressGiochi