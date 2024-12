Pirate Bonanza: l’avventura esplosiva di Backseat Gaming approda su StarCasinò!

Oltre all’incredibile novità di Backseat Gaming, sul sito sono disponibili Le Pharaoh in esclusiva, il cosmico Starburst Galaxy e l’avvincente Big Bam Book per un dicembre di grandi novità!

StarCasinò annuncia l’arrivo di quattro nuovi titoli sulla sua piattaforma: tra alta volatilità, innovazioni creative e temi unici, nelle prossime settimane gli users avranno infinite occasioni per vivere delle esperienze di gioco coinvolgenti.

Pirate Bonanza di Backseat Gaming si distingue per il suo meccanismo pay any che combina cannoni esplosivi e moltiplicatori unici. Durante la partita, i cannoni attivano esplosioni che colpiscono celle speciali con moltiplicatori esplosivi. Con un’alta volatilità, la slot garantisce un’esperienza intensa: sul lato destro del campo di gioco, il Capitano dei Pirati attende l’attivazione dei cannoni e degli scatter per scatenare una pioggia di moltiplicatori, giri gratuiti o entrambi.

Dal 3 dicembre, StarCasinò offre in esclusiva per 15 giorni Le Pharaoh di Hacksaw Gaming. Questa slot introduce una meccanica affascinante: i simboli vincenti si bloccano, attivando ripetizioni per formare nuove combinazioni vincenti. La funzione Golden Riches aggiunge ulteriore emozione al gameplay, rimuovendo i simboli non utilizzati e moltiplicando le possibilità di vincita. Con Le Pharaoh, ogni giro è una possibilità di scoprire nuove ricchezze!

Disponibile dal 4 dicembre, Big Bam Book di Push Gaming offre un’esperienza classica, ma avvincente. Dedicato all’amato panda, protagonista di Big Bamboo, questa slot è composta da 5 rulli, 3 file di simboli e 10 linee di pagamento fisse. Il gioco combina semplicità e divertimento e presenta un simbolo speciale, il panda, che assegna una vincita anche con solo 2 simboli corrispondenti in fila.

Il sequel del celebre Starburst di NetEnt è finalmente disponibile da oggi, 5 dicembre: Starburst Galaxy porta gli utenti in un’avventura interstellare grazie alla sua griglia espandibile fino a sette rulli e sette file. Grazie a una volatilità media-alta, il gioco promette vincite fino a 25.000x la puntata. Le combinazioni vincenti possono formarsi in qualsiasi direzione, aggiungendo un tocco cosmico a questo intramontabile classico.

PressGiochi