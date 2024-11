Paragauay. Approvato progetto di legge per mettere fine al monopolio statale sul settore del gioco

La Camera dei Deputati del Paraguay ha approvato con modifiche il disegno di legge che cerca di “porre fine al monopolio del gioco d’azzardo” nel paese.

L’iniziativa di riforma della Legge n° 1016/1997, che stabilisce il regime giuridico per lo sfruttamento dei giochi in Paraguay, è stata approvata martedì 26 novembre dalla Camera dei Deputati. Il disegno di legge è stato approvato dal presidente Santiago Peña, e la sua trattazione in Senato è prevista per la prossima settimana, dove si prevede che il voto sarà altrettanto positivo.

Sulla base di questa proposta, le concessioni del pool di scommesse e scommesse sportive saranno garantite alla migliore offerta presentata al fine di eliminare i monopoli esistenti, consentendo così una maggiore concorrenza e diversità tra i fornitori, sia a livello nazionale che a livello dipartimentale e comunale. Uno degli obiettivi è “la liberalizzazione del mercato dei giochi d’azzardo”, secondo il documento approvato dalla Camera bassa.

Inoltre, il progetto di legge mira a rafforzare la Commissione nazionale del gioco (Conajzar), migliorare la sua capacità di regolamentazione e facilitare una maggiore riscossione fiscale, a partire dal suo passaggio dal Ministero dell’Economia alla Direzione nazionale delle entrate fiscali (DNIT).

“La variante principale di questo disegno di legge, presentata dall’esecutivo, è la costante rivendicazione di un certo settore della cittadinanza per de-monopolizzare i giochi d’azzardo,” ha dichiarato il deputato Rocío Abed. Ha anche detto che la proposta è stata analizzata in diverse commissioni, come quella di equità sociale, tenendo conto dell’impatto che ha su diversi settori della società a causa della destinazione dei fondi dal settore del gioco.

Secondo il deputato Billy Vaesken, l’iniziativa aggiornerà il regime giuridico per promuovere la concorrenza e stimolare l’economia.

“Questo significherà che più gente dall’estero verrà e investirà in Paraguay, questo migliorerà le condizioni di lavoro dei broker di scommesse e genererà più fonti di lavoro, ci saranno più opportunità all’interno del libero mercato, Promuoverà la concorrenza ed è un vero cambiamento per l’economia paraguaiana”, ha dichiarato al quotidiano La Nación.

“Il broker sceglierà con quale azienda lavorerà, ci saranno diverse aziende che giocheranno a biliardo, ad esempio, o ad altri tipi di giochi e questo genererà ricchezza e genererà denaro circolante e tutti vogliamo che ci sia”, ha aggiunto.

L’Associazione Paraguaya di Operatori di Giochi d’Azzardo (APOJA) festeggia: “Oggi celebriamo un primo passo storico per il nostro paese. Con la mezza sanzione concessa questo martedì alla modifica della legge 1016/97 che pone fine all’incostituzionale monopolio vigente nel nostro paese, Junto a SINTRAQUIBA , CONAJZAR e le altre associazioni che animano il settore riconoscono questo progresso come una pietra miliare che segna l’inizio di una nuova era in cui la liberalizzazione del mercato permetterà che l’offerta e la domanda siano regolate in modo più aperto ed efficiente”.

PressGiochi