Paesi Bassi. La gambling authority ordina la rimozione di un video su YouTube

L’autorità olandese per la regolamentazione del gioco d’azzardo, Kansspelautoriteit (KSA), ha preso provvedimenti per rimuovere un video su YouTube che, secondo quanto riferito, conteneva una pubblicità per il gioco d’azzardo

L’autorità olandese per la regolamentazione del gioco d’azzardo, Kansspelautoriteit (KSA), ha preso provvedimenti per rimuovere un video su YouTube che, secondo quanto riferito, conteneva una pubblicità per il gioco d’azzardo illegale. Il video in questione, prodotto da due influencer olandesi, promuoveva un sito web non autorizzato, violando così le normative pubblicitarie vigenti.

Dopo una prima segnalazione, gli influencer hanno cercato di adeguarsi alle normative oscurando le immagini del sito di gioco d’azzardo nel video. Tuttavia, il contenuto audio continuava a esprimere commenti positivi sul sito, portando a una seconda segnalazione e alla conseguente richiesta da parte del KSA di rimuovere completamente il video.

Il regolatore ha confermato che gli influencer hanno ora rispettato l’ordine di rimozione. Tuttavia, il KSA ha avvertito che, in caso di infrazioni simili in futuro, verranno applicate sanzioni pecuniarie.

Gli influencer sui social media sono sempre più sotto la lente delle autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo per il loro ruolo nella promozione di attività di gioco non autorizzate.

PressGiochi