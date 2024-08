Paesi Bassi, al via dal 1° ottobre alle nuove regole tecniche per il gioco online

Il regolatore olandese del gioco d’azzardo, Kansspelautoriteit (KSA), ha confermato i dettagli dei nuovi requisiti tecnici che verranno implementati a partire dal 1° ottobre, in seguito alle modifiche alla Legge

Il regolatore olandese del gioco d’azzardo, Kansspelautoriteit (KSA), ha confermato i dettagli dei nuovi requisiti tecnici che verranno implementati a partire dal 1° ottobre, in seguito alle modifiche alla Legge sul Gioco d’Azzardo a distanza. I titolari di licenze di gioco saranno tenuti a implementare un nuovo schema di protezione volto a ridurre il gioco d’azzardo compulsivo.

Le nuove norme prevedono l’introduzione di controlli obbligatori sui giocatori che effettuano depositi superiori a €350 (€150 per i minori di 25 anni). Sarà inoltre imposto un limite massimo di deposito di €700 per i conti detenuti da persone di età superiore ai 25 anni e un limite di €300 per i conti di coloro che hanno meno di 25 anni.

Gli operatori dovranno monitorare i depositi dei clienti per poter applicare i controlli al momento richiesto. Per richiedere un singolo deposito superiore alla soglia stabilita, i giocatori dovranno sottoporsi a un controllo completo del benessere finanziario e del comportamento di gioco prima che il deposito venga approvato.

La KSA ha sottolineato che “se un giocatore supera il limite netto di deposito, la KSA considera opportuno, in linea di principio, che il fornitore blocchi ulteriori depositi da parte di quel giocatore per il resto del mese solare. I fornitori possono consentire ai giocatori di scommettere una somma superiore al limite netto di deposito, purché ciò sia responsabile nel contesto dell’obbligo di diligenza e siano stati rispettati tutti gli altri obblighi legali.”

La KSA ha dichiarato che i titolari di licenze sono responsabili dell’elaborazione dei dati dei giocatori e della determinazione di “come e quali dati possano essere utilizzati” per applicare i controlli. Gli operatori sono stati invitati a consultare l’Autorità Olandese per la Protezione dei Dati per garantire che i controlli siano conformi alle leggi sulla protezione dei dati.

Per quanto riguarda il calcolo dei depositi, la KSA ha affermato che gli operatori dovrebbero considerare le circostanze specifiche. Ha indicato che dovrebbe essere considerato un segno di partecipazione eccessiva se un giocatore utilizza più del 30% dei propri beni liquidi per il gioco d’azzardo e se un giocatore perde tutto o una parte significativa di un grande premio in denaro.

Il regolatore ha inoltre fornito chiarimenti sulle nuove regole per gli avvisi pop-up obbligatori riguardanti il comportamento di gioco e le spese. Ha specificato che questi non saranno considerati parte della responsabilità degli operatori di verificare il benessere dei clienti.

PressGiochi