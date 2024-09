On. De Bertoldi: “La politica ci metta la faccia sulla riforma del gioco per sconfiggere illegalità e criminalità”

“Quante volte ci siamo confrontati nella scorsa legislatura su questi argomenti. Il riordino del gioco pubblico parte dal rispetto delle forze politiche sia nella maggioranza che nell’opposizione. Siete coloro che fanno entrare nelle casse dello Stato 12 miliardi l’anno. Non è solo demagogia. Bisogna capire come si vuole rispondere ad esempio, al tema della ludopatia. Si devono coinvolgere gli operatori del gioco legale, è meglio ghettizzare il gioco e accentrare tutto? No così si crea campo fertile per i ludopatici: più li allontani dal centro sono più contenti. Quindi, a chi vogliamo dare il gioco? Rimarrà solo nelle mani delle grandi imprese? E’ qui che il governo deve metterci la faccia e dare delle risposte chiare. Questa è la rivendicazione di cui parlava Distante. Venendo alle PMI, ci deve essere condivisione, ci deve essere la possibilità di partecipare ai bandi da parte di tutti. Questo è il compito della politica, che ci deve mettere la faccia sulla riforma del gioco per sconfiggere la illegalità e criminalità”.

Lo ha dichiarato l’on. Andrea De Bertoldi partecipando questa mattina al Forum Acadi.

PressGiochi